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लू के दौरान इन बातों का रखें खास ध्यान, सुरक्षित रहेंगे
लू के दौरान ये सावधानियां नहीं बरतीं तो हो सकती है परेशानी

लू के दौरान इन बातों का रखें खास ध्यान, सुरक्षित रहेंगे

लेखन अंशिका शुक्ला
May 05, 2026
05:27 pm
क्या है खबर?

लू एक गंभीर मौसम की स्थिति है, जो अत्यधिक गर्मी के कारण होती है। इस दौरान तापमान में अचानक वृद्धि होती है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। लू के मौसम में खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ जरूरी सावधानियों का पालन करना बेहद जरूरी है। आइए आज हम आपको लू से बचाव से जुड़ी अहम बातें बताते हैं।

जानकारी

लू क्या है?

लू एक प्राकृतिक घटना है, जो मुख्य रूप से मई से जुलाई के बीच होती है। यह दिन के समय होती है और इसमें तापमान में अचानक वृद्धि होती है। लू के दौरान गर्म हवा चलती है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इससे शरीर में पानी की कमी, गर्मी से बेहोशी और यहां तक कि जान का खतरा भी हो सकता है।

लक्षण

लू के लक्षण क्या हैं?

लू के लक्षणों में सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी, तेज धड़कन, उच्च रक्तचाप, त्वचा का लाल होना, पसीना आना या पसीना न आना, बेहोशी और गंभीर स्थिति में कोमा भी शामिल हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि वे लू के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

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सावधानियां

लू से बचाव के लिए करें ये काम

लू से बचाव के लिए अपने घर की खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें, खासकर दिन के समय जब तापमान अधिक होता है। घर में ठंडी जगह पर रहें और ठंडे पानी या पेय का सेवन करें। बाहर जाने से पहले खुद को पूरी तरह से ढक लें और धूप में सीधे न जाएं। इसके अतिरिक्त बाहर जाने से पहले अपने साथ पानी की बोतल रखें। अगर आपको लू से जुड़ी कोई समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

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उपाय

लू लगने पर क्या करना चाहिए?

अगर आपको लू लग जाए तो तुरंत अपने शरीर को ठंडा करने की कोशिश करें। इसके लिए ठंडे पानी में नहाएं या ठंडी जगह पर जाएं। आप ठंडे पानी की बोतल या बर्फ के टुकड़े को अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर लगा सकते हैं, जैसे कि गर्दन, कूल्हे, बगल और कलाई। इसके अलावा तरल पदार्थों का सेवन करें, जैसे कि पानी, नारियल पानी या नमक-चीनी का घोल। यह आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करेगा।

खान-पान

लू के दौरान इन चीजों का सेवन करने से बचें

लू के दौरान ज्यादा चाय-कॉफी वाले पेय का सेवन करने से बचें क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी का कारण बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त तले-भुने और मसालेदार खाद्य पदार्थों से भी दूरी बना लें, क्योंकि ये पाचन पर असर डाल सकते हैं और आपको अधिक थकान महसूस हो सकती है। इसके बजाय तरबूज, खरबूजा, नारियल पानी और आम पना जैसी ठंडी चीजों का सेवन करें। इससे आपके शरीर में ठंडक बनी रहेगी।

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