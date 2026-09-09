बहुत गर्म चाय-कॉफी पीना पड़ सकता है भारी

बहुत गर्म चाय-कॉफी पीना पड़ सकता है भारी, रिसर्च में कैंसर के खतरे का खुलासा

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:43 pm Sep 09, 202604:43 pm

क्या है खबर?

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कैंसर को लेकर हाल ही में एक अहम रिसर्च की है। इससे लोगों की खान-पान की आदतों में सावधानी रखना कितना जरूरी है, यह बात उजागर होती है। करीब 10 लाख लोगों पर हुई इस स्टडी में बहुत गर्म चाय और कॉफी पीने को खाने की नली के कैंसर से जोड़ा गया है। रिसर्च में 65 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा तापमान वाली ड्रिंक को बहुत गर्म माना गया है। हालांकि, कुल खतरा कम बताया गया है।