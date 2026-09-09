बहुत गर्म चाय-कॉफी पीना पड़ सकता है भारी, रिसर्च में कैंसर के खतरे का खुलासा
क्या है खबर?
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कैंसर को लेकर हाल ही में एक अहम रिसर्च की है। इससे लोगों की खान-पान की आदतों में सावधानी रखना कितना जरूरी है, यह बात उजागर होती है। करीब 10 लाख लोगों पर हुई इस स्टडी में बहुत गर्म चाय और कॉफी पीने को खाने की नली के कैंसर से जोड़ा गया है। रिसर्च में 65 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा तापमान वाली ड्रिंक को बहुत गर्म माना गया है। हालांकि, कुल खतरा कम बताया गया है।
खतरा
बहुत गर्म ड्रिंक से बढ़ सकता है खतरा
रिसर्च में 9.77 लाख अधेड़ उम्र के पुरुषों और महिलाओं के आंकड़ों को शामिल किया गया।
इसमें बहुत गर्म चाय या कॉफी पीने वालों में खाने की नली के कैंसर का खतरा गर्म ड्रिंक पीने वालों की तुलना में करीब तीन गुना ज्यादा पाया गया। रिसर्चर्स के मुताबिक, ज्यादा गर्म तरल खाने की नली की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचा सकता है।
रोजाना छह या उससे ज्यादा गर्म ड्रिंक पीने से भी खतरा बढ़ने की बात सामने आई है।
इंतजार
चाय-कॉफी पीने से पहले करें इंतजार
उबलने के तुरंत बाद चाय या कॉफी का तापमान करीब 100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है।
कप में डालने के बाद भी यह लगभग 90 से 95 डिग्री तक गर्म रह सकती है। इसलिए इसे पीने से पहले कुछ मिनट इंतजार करना बेहतर है। कैंसर रिसर्च UK के मुताबिक, ड्रिंक तब पीनी चाहिए जब वह आराम से पीने लायक हो जाए।
दूध मिलाने से तापमान कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा गर्म ड्रिंक से बचना जरूरी है।
अन्य
कैंसर का खतरा कुल मिलाकर कम
रिसर्चर्स ने बताया कि बहुत गर्म ड्रिंक से खतरा बढ़ सकता है, लेकिन खाने की नली के कैंसर का कुल जोखिम कम है।
ब्रिटेन में इसका जीवनभर जोखिम करीब 1 प्रतिशत है। धूम्रपान और ज्यादा शराब पीना भी इसके बड़े जोखिम हैं। इसलिए इनसे बचना जरूरी है। इसके अलावा, सीने में जलन, बदहजमी, गले या सीने में दर्द और बिना वजह वजन कम होना इसके संभावित लक्षण हो सकते हैं।
लगातार परेशानी होने पर डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है।