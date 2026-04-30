गर्मियों में पिएं स्वादिष्ट जलजीरा, जानिए इसके फायदे और रेसिपी

गर्मी का मौसम शरीर के लिए काफी मुश्किल भरा होता है, क्योंकि इस दौरान पसीना अधिक आता है और शरीर के जरूरी लवणों की कमी हो जाती है। इसके कारण चक्कर आना, जी मचलना जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में जलजीरा का सेवन न केवल ताजगी देता है, बल्कि कई सेहत से जुड़े फायदे भी प्रदान कर सकता है। आइए आज हम आपको जलजीरा के फायदे और इसकी रेसिपी बताते हैं।

जानकारी क्या है जलजीरा? जलजीरा एक लोकप्रिय भारतीय पेय है, जो आमतौर पर गर्मियों में पीया जाता है। इसका मुख्य घटक जीरा है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जलजीरा बनाने के लिए जीरे के साथ-साथ नींबू का रस, पुदीने की पत्तियां, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, चीनी और ठंडा पानी आदि का उपयोग किया जाता है। इस पेय का स्वाद खट्टा-मीठा और मसालेदार होता है, जो इसे और भी खास बनाता है।

#1 पाचन क्रिया के लिए है अच्छा जलजीरा पाचन क्रिया के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद जीरा पाउडर और काला नमक पाचन को सुधारने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें नींबू का रस भी होता है, जो लिवर को साफ करने में सहायक हो सकता है। रोजाना भोजन के बाद एक गिलास जलजीरा पीने से कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है और पेट हल्का महसूस होता है।

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#2 शरीर को मिल सकती है ऊर्जा जलजीरा शरीर को ऊर्जा देने में मदद कर सकता है। गर्मियों में जब तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो शरीर थका हुआ महसूस करता है और ऊर्जा की कमी महसूस होती है। जलजीरा पीने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और थकान दूर होती है। इसमें मौजूद नींबू का रस और पुदीने की पत्तियां ताजगी भी देते हैं, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं।

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#3 रोग प्रतिरोधक क्षमता को मिल सकता है बढ़ावा जलजीरा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। इसमें मौजूद काला नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें नींबू का रस भी होता है, जिसमें विटामिन-C होता है, जो शरीर की सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है। नियमित रूप से जलजीरा पीने से शरीर की रक्षा क्षमता बेहतर होती है।

#4 शरीर में जरूरी नमक की कमी होगी दूर जलजीरा जरूरी नमक से भरपूर होता है, जो शरीर में पानी के स्तर को संतुलित रखने में मदद करते हैं। गर्मियों में पसीने के माध्यम से नमक के खोने पर शरीर में इनकी कमी हो जाती है, जिससे चक्कर आना और जी मचलना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जलजीरा पीने से इन नमक की कमी पूरी होती है और शरीर हाइड्रेट रहता है। इसके अलावा इसमें मौजूद नींबू का रस और पुदीने की पत्तियां ताजगी भी देते हैं।