सड़क मार्ग से हिल स्टेशनों की यात्रा करना पसंद है? इन 5 जगहों का करें चयन

हिल स्टेशन की यात्रा करने का अपना ही मजा है। अगर आप हिल स्टेशन की यात्रा करने के लिए गाड़ी या बाइक से जाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक शानदार विकल्प हो सकता है। इस यात्रा के दौरान आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। अगर आप हिल स्टेशन की यात्रा के लिए सही जगह की तलाश में हैं, तो आइए आज हम आपको 5 बेहतरीन हिल स्टेशन के बारे में बताते हैं।

#1 मनाली (हिमाचल प्रदेश) हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहां आकर आप सोलंग घाटी में उड़ान भर सकते हैं या ब्यास नदी के किनारे पिकनिक मना सकते हैं। मनाली से रोहतांग दर्रा की ओर भी जा सकते हैं, जहां बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी हवा आपका मन मोह लेंगी।

#2 गुलमर्ग (जम्मू-कश्मीर) जम्मू और कश्मीर में स्थित गुलमर्ग एक ऐसा हिल स्टेशन है, जो हर मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां सर्दियों में बर्फ पर फिसलने का मजा ले सकते हैं, जबकि गर्मियों में आप यहां की हरी-भरी वादियों में पैदल यात्रा कर सकते हैं। गुलमर्ग में एशिया का सबसे ऊंचा केबल कार सिस्टम भी है, जो आपको गंडोला तक ले जाती है। यहां आकर आप गुलमर्ग गोल्फ मैदान का भी आनंद ले सकते हैं।

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#3 ऊटी (तमिलनाडु) तमिलनाडु में स्थित ऊटी को "उन्नति पर्वत" के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह अपनी चाय बागानों और ठंडी जलवायु के लिए मशहूर है। यहां आप डोड्डाबेट्टा चोटी पर चढ़ाई कर सकते हैं, या ओस्सियन झील पर नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा ऊटी में कई बागवानी उद्यान भी हैं, जहां आप अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियों का दीदार कर सकते हैं।

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#4 शिलांग (मेघालय) मेघालय की राजधानी शिलांग एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहां की हरी-भरी वादियां, झरने और पहाड़ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। शिलांग में पेड़-पौधों से बने पुल देखना न भूलें। यह बेहद अनोखे और आकर्षक होते हैं। इसके अलावा आप शिलांग चोटी से पूरे शहर का नजारा भी देख सकते हैं, जो काफी खूबसूरत होता है।