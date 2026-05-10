धूल से एलर्जी है या नहीं? इन 5 संकेतों से लगाएं पता

धूल से एलर्जी एक आम समस्या है, जो कई लोगों को प्रभावित करती है। यह समस्या खासतौर पर मौसम बदलने के समय अधिक होती है। धूल में मौजूद छोटे-छोटे कण हमारी सांसों के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं और एलर्जी का कारण बनते हैं। आइए जानें कुछ ऐसे संकेत, जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपको धूल से एलर्जी है या नहीं।

#1 सांस लेने में दिक्कत होना अगर धूल के संपर्क में आने पर आपकी सांस तेजी से फूलने लगती है, तो यह इस बाद का संकेत हो सकता है कि आपको धूल से एलर्जी है। इस स्थिति में खांसी आना, घरघराहट, सांस लेने में परेशानी या सीने में भारीपन महसूस हो सकता है। अगर ये लक्षण बार-बार होते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें ताकि सही इलाज मिल सके और आपकी समस्या का समाधान हो सके।

#2 नाक बहना या बंद होना धूल के संपर्क में आने पर नाक बहना या बंद होना भी एक आम समस्या है। अगर धूल के कारण नाक बहने या बंद होने की समस्या होती है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको धूल से एलर्जी है। इसके अलावा नाक में खुजली, छींकें आना और नाक से पानी आना भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ होता है, तो समझ जाइए कि आपको एलर्जी है।

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#3 आंखों में खुजली या लाल होना धूल के संपर्क में आने पर आंखों में खुजली या लाल होना भी एक आम समस्या है। यह काफी परेशानी देने वाली होती है। अगर धूल के कारण आंखों में खुजली, लाल होना या सूजन होती है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको धूल से एलर्जी है। इस स्थिति में आंखों को बार-बार छूने से बचें और ठंडे पानी से धोएं। ऐसे में आपकी आंखो को अराम मिलेगा।

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#4 सिर दर्द होना कुछ लोगों को धूल के कारण सिर दर्द भी हो सकता है। अगर आप धूल के आस-पास होते हैं और इसके कारण आपको तेज सिर दर्द होता है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको धूल से एलर्जी है। यह स्थिति बहुत ही परेशानी देने वाली होती है। ऐसे में इस स्थिति में डॉक्टर से सलाह लें ताकि सही इलाज मिल सके और आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके।