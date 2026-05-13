ट्रेन की यात्रा के दौरान पैरों में होता है दर्द? इन 5 बातों का रखें ध्यान

लंबी ट्रेन यात्रा के दौरान कई लोग पैरों में दर्द और अकड़न का अनुभव करते हैं। यह समस्या खासतौर पर उन यात्रियों के लिए आम है, जो जनरल डिब्बे में सफर करते हैं। इस दर्द का मुख्य कारण है कि जनरल डिब्बे में बैठने की जगह सीमित होती है और कई बार पैर फैलाने की जगह नहीं मिलती। आइए जानते हैं कि इस दर्द से राहत पाने के लिए क्या किया जा सकता है।

#1 सफर के दौरान पानी पीते रहें पानी पीना सिर्फ सेहत के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह ट्रेन यात्रा के दौरान भी अहम है। पानी पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और पैरों में सूजन और अकड़न कम होती है। यात्रा के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। इसके अलावा आप नारियल पानी या ताजे फलों के रस का भी सेवन कर सकते हैं। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे।

#2 सीट बदलें अगर संभव हो तो अपनी सीट को समय-समय पर बदलें। कभी-कभी एक ही जगह पर बैठने से भी दर्द हो सकता है। अगर आपकी टिकट पक्की है, तो आरक्षित डिब्बे में बैठें, जहां आप आराम से बैठकर अपने पैरों को फैला सकें। इसके अलावा अगर आप जनरल डिब्बे में यात्रा करते हैं, तो कोशिश करें कि आप ऐसी सीट चुनें, जहां आपके पास थोड़ा अतिरिक्त स्पेस हो।

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#3 पैरों की हल्की कसरत करें ट्रेन में बैठकर ही आप कुछ हल्की-फुल्की कसरत कर सकते हैं, जैसे कि अपने पैरों को ऊपर-नीचे करें या उन्हें घुमाएं। इससे खून का बहाव बेहतर होगा और दर्द कम होगा। आप अपने पंजों को भी मसल सकते हैं, या उन्हें घुमा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने हाथों से भी अपने पैरों की मांसपेशियों को हल्के हाथों से दबा सकते हैं। यह कसरत आपके पैरों को आराम देने में मदद करेगी।

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#4 आरामदायक कपड़े पहनें ट्रेन यात्रा के दौरान आरामदायक कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। तंग जींस या पैंट पहनने की बजाय ढीले-ढाले कपड़े पहनें, जो आपके पैरों को हवा लगने दें और आरामदायक महसूस कराएं। सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये त्वचा को सांस लेने देते हैं और पसीना सोखते हैं। इसके अलावा कपड़ों का रंग भी हल्का होना चाहिए ताकि धूप या गर्मी का असर कम पड़े। इस तरह आप ट्रेन यात्रा के दौरान भी आरामदायक महसूस करेंगे।