ट्रेन से यात्रा करते समय पीठ में दर्द होता है? जानिए इससे निपटने के तरीके

ट्रेन से यात्रा करते समय कई लोगों को पीठ में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह दर्द अक्सर लंबे समय तक बैठने या लेटने के कारण होता है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं और अपनी यात्रा को आरामदायक बना सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी ट्रेन यात्रा को आरामदायक और सुखद बना सकते हैं।

#1 सीट का चयन करते समय रखें ध्यान ट्रेन यात्रा के दौरान सीट का चयन करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। हमेशा ऐसी सीट चुनें, जो आरामदायक हो और आपकी पीठ को पर्याप्त सहारा दे सके। अगर संभव हो तो ऐसी सीट चुनें, जो थोड़ी ढीली हो ताकि आप अपनी स्थिति बदल सकें और पीठ को आराम दे सकें। इसके अलावा, अगर आप लंबे समय तक यात्रा कर रहे हैं, तो एसी डिब्बे की पक्की टिकट बुक करें ताकि आप ठंडी हवा में आराम से बैठ सकें।

#2 सही मुद्रा अपनाएं ट्रेन में बैठते या लेटते समय सही तरीके से बैठना या लेटना बहुत जरूरी है। हमेशा सीधे बैठें और पीठ को सहारा देने के लिए तकिया या गद्दी का उपयोग करें। अ गर आप लेट रहे हैं, तो पैरों को थोड़ा ऊंचा रखें ताकि पीठ पर दबाव कम हो सके। इसके अलावा, गर्दन को भी सही स्थिति में रखें ताकि गर्दन दर्द न हो। अगर संभव हो तो थोड़ी देर के लिए पैरों को फैलाकर आराम करें।

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#3 हल्की स्ट्रेचिंग करें ट्रेन यात्रा के दौरान हल्की स्ट्रेचिंग करना एक अच्छा उपाय हो सकता है। जब भी आपको मौका मिले, थोड़ी देर के लिए अपने हाथों और पैरों को खींचें। इससे आपके शरीर की मांसपेशियां खुलती हैं और रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा आप अपनी गर्दन और कंधों को भी हल्का-हल्का खींच सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल दर्द को कम करती है, बल्कि आपकी यात्रा को भी आरामदायक बनाती है।

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#4 पानी पीते रहें यात्रा के दौरान शरीर में पानी की कमी न होने देना जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर में नमी बनी रहती है और पानी की कमी से बचाव होता है, जो पीठ दर्द को बढ़ा सकता है। कोशिश करें कि यात्रा के दौरान हर घंटे में कम से कम एक गिलास पानी जरूर पिएं। इसके अलावा नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं, जिससे आपके शरीर को अतिरिक्त पोषण मिलेगा।