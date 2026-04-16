ये 4 देसी व्यंजन जरूर खाएं, आपकी पसंदीदा बन जाएंगी

भारतीय व्यंजनों की विविधता और समृद्धि की कोई तुलना नहीं कर सकता। हर क्षेत्र में कई ऐसे व्यंजनों की रेसिपी है, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। खासकर, कुछ ऐसे व्यंजन भी है, जिनका नाम सुनकर आप सोच में पड़ सकते हैं कि ये क्या है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे अनोखे व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जो अपने स्वाद और बनावट के लिए जाने जाते हैं और इन्हें आजमाने के बाद आप इनके दीवाने हो जाएंगे।

#1 चूकू (असम) चूकू असम का एक लोकप्रिय पेय है, जिसे अदरक, नींबू, शहद और पानी को मिलाकर बनाया जाता है। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सर्दियों में शरीर की ताकत बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास में थोड़ा-सा शहद और नींबू का रस मिलाएं, फिर इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें ताजे अदरक का रस डालें, फिर इसे ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय आपके शरीर को गर्माहट देने के साथ-साथ ताजगी भी प्रदान करता है।

#2 खुरमा (मणिपुर) खुरमा मणिपुर का एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे तले हुए चावल के आटे से बनाया जाता है। इसमें कई तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको बनाने की पारंपरिक विधि को अपनाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि, आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए चावल का आटा, तिल, मूंगफली, सूखे मटर के दाने, जीरा, नमक और लाल मिर्च पाउडर की जरूरत होगी। यह नाश्ता खाने में कुरकुरा और स्वादिष्ट होता है।

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#3 कुटुड़ी (छत्तीसगढ़) कुटुड़ी छत्तीसगढ़ का एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे चावल के आटे से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल के आटे में नमक, पानी और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंध लें, फिर इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर बेलें। अब इन गोलों को गर्म तेल में तलें। तलने के बाद इन्हें नारियल की चटनी या इमली की चटनी के साथ परोसें। यह नाश्ता खाने में बेहद लजीज और कुरकुरा होता है।

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