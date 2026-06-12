योगाभ्यास के बाद न करें ये गलतियां

योगाभ्यास के बाद न करें ये 5 गलतियां, मिलेंगे अच्छे परिणाम

लेखन अंजली 01:32 pm Jun 12, 202601:32 pm

क्या है खबर?

योग का अभ्यास करने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं, लेकिन इन लाभों को तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब योगाभ्यास के बाद सही तरीके से व्यवहार किया जाए। दरअसल, योगाभ्यास के बाद कुछ गलतियां करने से इसके फायदे कम हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो योगाभ्यास के बाद न करें ताकि शरीर को इसका पूरा फायदा मिल सके और स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके।