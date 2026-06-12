योगाभ्यास के बाद न करें ये 5 गलतियां, मिलेंगे अच्छे परिणाम
क्या है खबर?
योग का अभ्यास करने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं, लेकिन इन लाभों को तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब योगाभ्यास के बाद सही तरीके से व्यवहार किया जाए। दरअसल, योगाभ्यास के बाद कुछ गलतियां करने से इसके फायदे कम हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो योगाभ्यास के बाद न करें ताकि शरीर को इसका पूरा फायदा मिल सके और स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके।
#1
योगाभ्यास के बाद न करें ये काम
योगाभ्यास के बाद कुछ भी खाने या पीने से पहले कम से कम 30 से 45 मिनट का अंतर जरूर रखें। योगाभ्यास के तुरंत बाद खाना या पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है, खासतौर से अगर आप भारी भोजन करते हैं तो इससे आपको जी मचलाना, उल्टी या पेट में दर्द जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए योगाभ्यास के बाद खाने या पीने का इंतजार करें।
#2
ज्यादा मसालेदार और तैलीय भोजन से बनाएं दूरी
योगाभ्यास के बाद ज्यादा मसालेदार और तैलीय भोजन से दूरी बनाकर रखें। योगाभ्यास के बाद ज्यादा तैलीय और मसालेदार भोजन का सेवन करने से पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे गैस, कब्ज और अपच जैसी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए योगाभ्यास के बाद इन चीजों का सेवन न करें। बेहतर होगा कि आप योगाभ्यास के बाद हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें।
#3
ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए
योगाभ्यास के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से शरीर की गर्मी कम हो जाती है, जिससे शरीर में सर्दी लगने की संभावना बढ़ जाती है। योगाभ्यास के बाद गर्म पानी या गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर को आराम मिलेगा और आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। इसके अतिरिक्त गर्म पानी का सेवन करने से शरीर के हानिकारक तत्वों को बाहर निकलने में भी मदद मिलती है।
#4
जूस पीने से बचें
योगाभ्यास के बाद जूस पीने से बचें। जूस में प्राकृतिक शक्कर होती है, जो शरीर में तेजी से अवशोषित होती है और रक्त में शक्कर के स्तर को बढ़ा देती है। इससे वजन बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। योगाभ्यास के बाद जूस का सेवन करने की बजाय नारियल पानी या छाछ पिएं। ये पेय न केवल सेहत के लिए अच्छे हैं, बल्कि इनमें मौजूद पोषक तत्व भी शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं।
#5
ज्यादा देर तक लेटे न रहें
योगाभ्यास के बाद ज्यादा देर तक लेटे न रहें। ऐसा करने से शरीर सुस्त हो जाता है और दिनभर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। इससे आपकी काम करने की क्षमता भी कम हो सकती है। योगाभ्यास के बाद आपको तुरंत उठकर कुछ हल्के-फुल्के काम करने चाहिए, जैसे कि थोड़ा टहलना या हल्की स्ट्रेचिंग करना। इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे। इसके अलावा यह आपकी ऊर्जा को भी बनाए रखेगा।