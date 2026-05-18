सोने से पहले न करें ये 5 गलतियां, सेहत को पहुंचा सकती हैं नुकसान

अच्छी नींद सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि, कई बार हम सोने से पहले कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन गलतियों का पता लगाना और उन्हें सुधारना जरूरी है, ताकि हम बेहतर नींद ले सकें और स्वस्थ रह सकें। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे, जिनसे हमें बचना चाहिए और अपने सोने के समय को बेहतर बनाना चाहिए।

#1 मोबाइल का उपयोग करना सोने से पहले मोबाइल का उपयोग करना एक आम गलती है। हम अक्सर अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया चेक करते हैं या वीडियो देखते हैं, लेकिन यह हमारी नींद को प्रभावित कर सकता है। मोबाइल की नीली रोशनी हमारी आंखों पर बुरा असर डालती है और हमें नींद नहीं आती। इसके अलावा मोबाइल पर चल रही गतिविधियां हमारे दिमाग को सक्रिय कर देती हैं, जिससे हम जल्दी सो नहीं पाते। इसलिए सोने से पहले मोबाइल का उपयोग न करें।

#2 चाय या कॉफी पीना सोने से पहले चाय या कॉफी पीना भी गलत है। ये पेय हमारी नींद को प्रभावित करते हैं और हमें जगाए रखते हैं। अगर आप सोने से पहले चाय या कॉफी लेते हैं, तो यह आपकी नींद की गुणवत्ता को खराब कर सकता है। बेहतर होगा कि आप सोने से पहले कम से कम 4-6 घंटे तक इनका सेवन न करें और इसके बजाय गर्म दूध या हर्बल चाय पिएं।

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#3 ज्यादा भोजन करना सोने से पहले ज्यादा भोजन करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। ज्यादा भोजन पाचन तंत्र पर दबाव डालता है और नींद को खराब करता है। इससे पेट में गैस या जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो आपकी नींद को प्रभावित कर सकती हैं। बेहतर होगा कि आप सोने से 2-3 घंटे पहले हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं, जैसे फल या दही, ताकि आपकी नींद में कोई बाधा न आए।

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#4 स्क्रीन का उपयोग कम करना सोने से पहले किसी भी तरह की स्क्रीन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। टीवी देखना या कंप्यूटर पर काम करना भी आपकी नींद को खराब कर सकता है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारी आंखों पर बुरा असर डालती हैं और हमें नींद नहीं आने देती। इसलिए सोने से पहले किसी भी तरह की स्क्रीन का इस्तेमाल न करें और इसके बजाय किताब पढ़ें या ध्यान करें ताकि आपकी नींद अच्छी हो सके।