बालकनी में पौधे उगाने से पहले न करें ये 5 गलतियां

बालकनी के पौधे न केवल आपके घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि आपको प्रकृति के करीब भी लाते हैं। हालांकि, शुरुआत में लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनके पौधे स्वस्थ नहीं रह पाते। इस लेख में हम आपको उन 5 आम गलतियों के बारे में बताएंगे, जो लोग बालकनी में पौधे उगाते समय करते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, ताकि आपके पौधे लंबे समय तक स्वस्थ और हरे-भरे रहें।

#1 गलत मिट्टी का चयन बहुत से लोग बिना सोचे-समझे किसी भी मिट्टी में पौधे लगा देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। हर पौधे को अलग-अलग प्रकार की मिट्टी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए कुछ पौधों को रेत वाली मिट्टी चाहिए, जबकि कुछ के लिए चिकनी मिट्टी बेहतर होती है। सही मिट्टी चुनने से आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और तेजी से बढ़ेंगे। इसलिए पौधे लगाने से पहले उनकी मिट्टी संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखें।

#2 अधिक पानी देना अधिक पानी देना भी एक आम गलती है, जो लोग करते हैं। हर पौधे को जितना पानी चाहिए, उतना ही दें। अगर आप ज्यादा पानी देंगे तो पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं और उनका विकास रुक सकता है। इसलिए हमेशा अपने पौधे को जरूरत के हिसाब से ही पानी दें। इसके अलावा मौसम के अनुसार भी पौधे को पानी दें ताकि वे स्वस्थ रहें और अच्छी तरह से बढ़ सकें।

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#3 धूप की कमी या अधिकता पौधों को सही मात्रा में धूप देना बहुत जरूरी होता है। अगर उन्हें पर्याप्त धूप नहीं मिलती है, तो वे ठीक से बढ़ नहीं पाते। दूसरी ओर, अगर उन पर अधिक धूप पड़ती है, तो वे जल सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने पौधे को ऐसी जगह रखें जहां उन्हें सही मात्रा में धूप मिल सके। इसके लिए आप पौधों को खिड़की के पास रखें या फिर बाहर बालकनी में रखें ताकि वे प्राकृतिक रोशनी पा सकें।

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#4 पोषक तत्वों की कमी पौधों को बढ़ने के लिए जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जो उन्हें खाद या जैविक खाद से मिलती है। अगर आप अपने पौधों को समय-समय पर खाद नहीं देते तो वे कमजोर हो सकते हैं और उनका विकास रुक सकता है। इसलिए पौधों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से पोषक तत्व देना जरूरी होता है। इसके अलावा आप जैविक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पौधों के लिए लाभकारी होता है।