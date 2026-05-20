रसोई में मसालों के पास न रखें ये 5 चीजें, खराब हो सकते हैं मसाले

रसोई में मसाले खाना पकाने का एक अहम हिस्सा हैं। ये न केवल खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी देते हैं। हालांकि, अगर आप इन मसालों को गलत तरीके से रखते हैं, तो ये अपनी खासियत खो सकते हैं। आइए जानते हैं कि रसोई में मसालों के पास किन चीजों को नहीं रखना चाहिए ताकि मसाले लंबे समय तक ताजे और फायदेमंद बने रहें।

#1 तेल मसालों के पास कभी भी तेल नहीं रखना चाहिए। तेल की चिकनाई मसालों में मिलकर उनका स्वाद और खुशबू बिगाड़ सकती है। इसके अलावा तेल से मसालों में कीड़े लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए मसालों को ताजा बनाए रखने के लिए इन्हें तेल से दूर ही रखें। इससे मसाले लंबे समय ताजे और अच्छे से रहेंगे। साथ ही ये फायदेमंद भी बने रहते हैं।

#2 नमक नमक को भी मसालों के पास नहीं रखना चाहिए। नमक की नमी मसालों को खराब कर सकती है, जिससे उनका स्वाद और खुशबू दोनों ही बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा नमक से मसालों में कीड़े लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। मसालों को ताजा बनाए रखने के लिए इन्हें नमक से दूर ही रखें। इससे मसाले लंबे समय तक ताजे और फायदेमंद बने रहते हैं और उनका स्वाद भी बरकरार रहता है।

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#3 चायपत्ती चायपत्ती को भी मसालों के पास नहीं रखना चाहिए। चायपत्ती की गंध और नमी मसालों को खराब कर सकती है, जिससे उनका स्वाद और खुशबू दोनों ही बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा चायपत्ती से मसालों में कीड़े लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। मसालों को ताजा बनाए रखने के लिए इन्हें चायपत्ती से दूर ही रखें। इससे मसाले लंबे समय तक ताजे और फायदेमंद बने रहते हैं और उनका स्वाद भी बरकरार रहता है।

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#4 बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा को भी मसालों के पास नहीं रखना चाहिए। बेकिंग सोडा की गंध और नमी मसालों को खराब कर सकती है, जिससे उनका स्वाद और खुशबू दोनों ही बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा से मसालों में कीड़े लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। मसालों को ताजा बनाए रखने के लिए इन्हें बेकिंग सोडा से दूर ही रखें। इससे मसाले लंबे समय तक ताजे और फायदेमंद बने रहते हैं और उनका स्वाद भी बरकरार रहता है।