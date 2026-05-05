गर्मियों के दौरान बच्चों को न खिलाएं ये चीजें, हो सकती है समस्या

गर्मियों के दौरान बच्चों को सही खान-पान न मिलने से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस मौसम के दौरान बच्चों को ऐसी चीजें नहीं खिलानी चाहिए, जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन गर्मियों के दौरान बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है और उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है।

#1 तले हुए खाने की चीजें गर्मियों के दौरान तले हुए खाने की चीजें बच्चों के लिए ठीक नहीं होती हैं। दरअसल, इनमें ज्यादा तेल का इस्तेमाल होता है, जो बच्चों को चिड़चिड़ा बना सकता है। इसके अलावा इससे उनके शरीर का तापमान बढ़ सकता है और उन्हें गैस और पेट दर्द जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गर्मियों के दौरान बच्चों को तले हुए खाने से बचाना चाहिए।

#2 ज्यादा मीठी चीजें बच्चों को ज्यादा मीठी चीजें खिलाने से भी बचना चाहिए। इसमें केक, आइसक्रीम, पेस्ट्री आदि शामिल हैं। इनमें चीनी की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। ज्यादा मीठी चीजों का सेवन करने से बच्चों के दांतों में समस्या हो सकती है और उनका वजन भी बढ़ सकता है। इसके अलावा इससे उनका पाचन तंत्र भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए बच्चों को ज्यादा मीठी चीजें खिलाने से बचें।

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#3 ज्यादा मसालेदार चीजें ज्यादा मसालेदार चीजें भी बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसमें समोसा, कचौड़ी, पकोड़े आदि शामिल हैं। इन चीजों में मसालों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिससे बच्चों को पेट दर्द और गैस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ज्यादा मसालेदार चीजों का सेवन करने से बच्चों की पाचन शक्ति भी कमजोर हो सकती है। इसलिए गर्मियों के दौरान बच्चों को ज्यादा मसालेदार चीजें खिलाने से बचें।

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#4 कैफीन वाले पेय कैफीन वाले पेय जैसे चाय-कॉफी या फिर ठंडे पेय पदार्थ भी बच्चों के लिए सही नहीं माने जाते हैं। इन पेय में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, जिससे बच्चे बेचैन और चिड़चिड़े हो सकते हैं। इसके अलावा कैफीन वाले पेय का सेवन करने से बच्चों को नींद भी नहीं आती और उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए बच्चों को कैफीन वाले पेय देने से बचें और उनकी डाइट में प्राकृतिक पेय शामिल करें।