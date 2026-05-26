नौतपा के दौरान न खाएं ये 5 चीजें, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है बुरा असर

25 मई से नौतपा शुरू हो गया है, जिसके दौरान गर्मी और सूरज की किरणें कहर बरपाती हैं। ये साल के सबसे गर्म 9 दिन होते हैं, जो 2 जून तक चलने वाले हैं। नौतपा के दौरान गर्मी से बचाव करने के लिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, जिसमें खान-पान का ख्याल रखना भी जरूरी है। इस बीच आपको ये 5 चीजें खाने से सख्त परहेज करना होगा। ऐसा न करने पर आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

#1 शरीर में गर्मी बढ़ाने वाली चीजें न खाएं आयुर्वेद के अनुसार, नौतपा के दौरान शरीर में गर्मी बढ़ाने वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। इससे शरीर में गर्मी और बढ़ सकती है और शरीर पानी की कमी समेत कई समस्याओं का शिकार हो सकता है। इसके लिए शरीर को ठंडक देने वाली चीजें खानी चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक, शरीर में गर्मी बढ़ाने वाली चीजों में काजू, मूंगफली और चावल आदि शामिल हैं। इस दौरान ठंडक देने वाली चीजें अधिक फायदेमंद होती हैं।

#2 मीठे का अधिक सेवन न करें अगर आप मीठे का अधिक सेवन करते हैं तो नौतपा के दौरान इसकी खपत कम कर दें। इसका कारण है कि मीठा खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। मीठे का अधिक सेवन करने से गर्मी के साथ-साथ पित्त भी बढ़ता है। इसलिए, नौतपा के दौरान मीठे की जगह दही या ठंडे पेय का सेवन करें। मीठे की जगह ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है।

Advertisement

#3 मसालेदार चीजों से भी रखें दूरियां मसालेदार चीजें खाने से भी शरीर में गर्मी बढ़ती है, इसलिए नौतपा के दौरान इसका सेवन करने से बचें। मसालेदार चीजें खाने से मुंह में जलन होती है और इससे राहत पाने के लिए लोग ठंडा पानी पीते हैं। हालांकि, इससे समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में बेहतर होगा कि मसालेदार चीजों के बजाय दही या ठंडे पेय का सेवन करें। मसालेदार भोजन से बचना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है।

Advertisement

#4 कैफीन वाली चीजें न पीएं चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक आदि कैफीन वाली चीजें हैं, जिनका अधिक सेवन करने से भी शरीर में गर्मी बढ़ती है। इसलिए, नौतपा के दौरान इन चीजों का सेवन करने से बचें। इनके बजाय आप हर्बल चाय या कैफीन फ्री कॉफी का सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ठंडा पानी, छाछ, लस्सी, नींबू पानी और नारियल पानी आदि का भी सेवन कर सकते हैं। कैफीन युक्त पेय से बचना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है।