किडनी में पथरी होने पर इन 5 खाद्य पदार्थों का न करें सेवन, बढ़ता है खतरा

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अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थ भी हैं नुकसानदायक

अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें, क्योंकि इनमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर में पानी की कमी कर सकता है। इससे किडनी पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे पथरी बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा नमक के कारण रक्तचाप भी बढ़ सकता है, जो किडनी के लिए हानिकारक होता है। इसलिए, अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें और इसके बजाय कम नमक वाले भोजन खाएं।