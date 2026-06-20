किडनी में पथरी होने पर इन 5 खाद्य पदार्थों का न करें सेवन, बढ़ता है खतरा
क्या है खबर?
किडनी में पथरी होने पर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह एक दर्दनाक स्थिति है, जिसमें पेशाब करते समय जलन, पेट में दर्द और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा पथरी के कारण पेशाब में खून भी आ सकता है। अगर आपको किडनी में पथरी है तो आपको कुछ खाद्य पदार्थों से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि इनके सेवन से पथरी बढ़ सकती है।
#1
चॉकलेट का सेवन करने से बचें
चॉकलेट में ऑक्सलेट नामक तत्व होता है, जो किडनी में पथरी बनने का कारण बन सकता है। इसके अलावा चॉकलेट में कैफीन भी होती है, जो किडनी पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। अगर आपको किडनी में पथरी है तो चॉकलेट का सेवन करने से बचें। इसके बजाय आप डार्क चॉकलेट का सेवन कर सकते हैं, जिसमें कम मात्रा में शक्कर होती है और यह सेहत के लिए बेहतर होती है।
#2
चाय और कॉफी न पिएं
चाय और कॉफी में कैफीन होता है, जो किडनी पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। कैफीन के कारण पेशाब करने की इच्छा बढ़ जाती है, जिससे किडनी पर अधिक दबाव पड़ता है। इसके अलावा कैफीन के कारण नींद भी प्रभावित होती है, जिससे शरीर को आराम नहीं मिल पाता। अगर आपको किडनी में पथरी है तो चाय और कॉफी का सेवन करने से बचें और इसके बजाय हर्बल चाय या बिना कैफीन वाली कॉफी का सेवन करें।
#3
सोडा और एनर्जी ड्रिंक से रहें दूर
सोडा और एनर्जी ड्रिंक में अधिक मात्रा में शक्कर और फॉस्फोरस होता है, जो किडनी पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इन पेय पदार्थों के कारण पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा सोडा और एनर्जी ड्रिंक में मौजूद अन्य तत्व भी किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए, अगर आपको किडनी में पथरी है तो इन पेय पदार्थों का सेवन करने से बचें और पानी या नारियल पानी का सेवन करें।
#4
अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थ भी हैं नुकसानदायक
अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें, क्योंकि इनमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर में पानी की कमी कर सकता है। इससे किडनी पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे पथरी बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा नमक के कारण रक्तचाप भी बढ़ सकता है, जो किडनी के लिए हानिकारक होता है। इसलिए, अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें और इसके बजाय कम नमक वाले भोजन खाएं।
#5
पालक, चुकंदर और रबड़ के पेड़ के पत्ते से करें परहेज
पालक, चुकंदर और रबड़ के पेड़ के पत्ते जैसे खाद्य पदार्थ ऑक्सलेट से भरपूर होते हैं, जिसे किडनी में पथरी बनने का मुख्य कारण माना जाता है। इनका अधिक मात्रा में सेवन करने से पथरी बनने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए, इन सब्जियों का सेवन करने से बचें और इनके बजाय पत्तेदार सब्जियां खाएं, जिनमें ऑक्सलेट की मात्रा कम होती है। इनमें मेथी, पालक और बथुआ आदि शामिल हैं।