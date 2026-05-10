मधुमेह रोगी माइक्रोवेव में बना सकते हैं ये 5 व्यंजन, आसान है रेसिपी

माइक्रोवेव एक ऐसा उपकरण है, जो खाना बनाने के लिए कम समय और कम ऊर्जा का उपयोग करता है। इससे आप कम समय में अलग-अलग तरह के व्यंजन बना सकते हैं। हालांकि, अगर आपको मधुमेह है, तो आपको ऐसा आहार अपनाना चाहिए, जो आपके ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित न करें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो कम समय में बनते हैं और मधुमेह रोगियों के लिए भी सुरक्षित हैं।

#1 दलिया उपमा दलिया उपमा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है, जो आपके नाश्ते या दोपहर के भोजन के लिए बेहतरीन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले माइक्रोवेव के बर्तन में भुनी दलिया में तेल गर्म करके जीरा, मूंगफली, करी पत्ते और हरी मिर्च डालें। अब इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, हरी मटर और शिमला मिर्च डालें। इसके बाद भुने हुए दलिया को पानी डालकर पकाएं जब तक कि वह नरम न हो जाए। इसे गर्मागर्म परोसें।

#2 पालक और पनीर का हलवा पालक और पनीर का हलवा एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पालक को उबालकर उसे पीस लें, फिर इसे माइक्रोवेव में पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। फिर इसमें कदूकस किया हुआ पनीर, थोड़ा दूध और स्वादानुसार गुड़ डालें। इसे अच्छे से मिलाकर कुछ मिनट तक पकाएं। अंत में इसमें इलायची पाउडर मिलाकर गर्मागर्म परोसें।

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#3 चना दाल खिचड़ी चना दाल खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चना दाल को भिगोकर छोड़ दें, फिर चावल को धोकर अलग रखें। अब माइक्रोवेव बर्तन में घी गर्म करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता, हींग और हरी मिर्च डालें। इसके बाद इसमें भिगोई हुई चना दाल और चावल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। फिर पानी डालकर माइक्रोवेव को उच्च तापमान पर सेट करें और 20 मिनट तक पकाएं।

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#4 मूंग दाल का खिचड़ी मूंग दाल का खिचड़ी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल को भिगोकर छोड़ दें और फिर चावल को धोकर अलग रखें। अब माइक्रोवेव बर्तन में घी गर्म करें और उसमें जीरा, तेजपत्ता, हींग और हरी मिर्च डालें। इसके बाद इसमें भिगोई हुई मूंग दाल और चावल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। फिर पानी डालकर माइक्रोवेव को उच्च तापमान पर सेट करें और 20 मिनट तक पकाएं।