बिना इनो के भी बनाया जा सकता है ढोकला, जानिए इसकी रेसिपी

ढोकला एक बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आमतौर पर नाश्ते या शाम की चाय के साथ परोसा जाता है। यह मूल रूप से गुजराती व्यंजन है, लेकिन अब यह पूरे भारत में लोकप्रिय हो चुका है। ढोकला को बनाने के लिए अक्सर इनो का उपयोग किया जाता है, ताकि यह फूला-फूला और नरम बने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना इनो के भी इसे बनाया जा सकता है। ऐसे में आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।

सामग्री ढोकला बनाने के लिए जरूरी चीजें ढोकला बनाने के लिए जरूरी सबसे पहले एक कप बेसन, आधा कप दही, आधा कप पानी, एक चौथाई चम्मच सोडा (वैकल्पिक), नमक (स्वादानुसार), एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च (बारीक कटी हुई) ले। इसके साथ ही एक छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, आधी छोटी चम्मच राई, थोड़े से करी पत्ते, थोड़ी सी तिल, थोड़ी सी हरी धनिया, एक बड़ी चम्मच तेल, एक नींबू का रस और एक बड़ी चम्मच सरसों का तेल लें।

स्टेप-1 ढोकला बनाने का तरीका सबसे पहले एक बड़े कटोरे में बेसन, दही, पानी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और सोडा डालकर अच्छे से मिलाएं। फिर इस मिश्रण को 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह से मिल जाएं और बेसन फूल जाए। इसके बाद इस मिश्रण को फिर से एक बार मिलाएं और इसमें थोड़े पानी का उपयोग करके एक पतला घोल तैयार करें। ध्यान रखें कि घोल बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए।

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स्टेप-2 ढोकला बनाने का आगे का तरीका अब एक स्टीमिंग पैन में पानी गर्म करें और उसमें थोड़ा-सा सिरका मिलाएं ताकि ढोकला अच्छे से फूले और नरम बने। इसके बाद ढोकला घोल को एक चिकनी प्लेट में डालें और इसे स्टीमिंग पैन में रखें। ढोकला को 15-20 मिनट तक भाप में पकाएं। जब ढोकला पूरी तरह से पक जाए तो उसे चाकू से जांच लें। अगर चाकू साफ निकले तो समझ जाइए कि ढोकला तैयार है।

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स्टेप-3 ढोकला को सजाने का तरीका ढोकला को भाप से पकाने के बाद उसे ठंडा होने दें। जब यह ठंडा हो जाए तो उसे मनचाहे आकार में काट लें। अब एक छोटे पैन में तेल गर्म करके उसमें राई, करी पत्ते और तिल भूनें। फिर इस तैयार तड़के को ढोकले पर डालें। इसके अलावा आप हरी धनिया भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप नींबू का रस भी छिड़क सकते हैं। अब आपका स्वादिष्ट और पौष्टिक ढोकला तैयार है।