इन 5 क्षेत्रीय भारतीय व्यंजनों का एक बार जरूर लें स्वाद, खाना बनाना है आसान

भारतीय खाने की दुनिया बहुत सुंदर है और हर क्षेत्र के अपने अनोखे पकवान हैं। यहां तक कि भारत के हर राज्य में कई क्षेत्रीय व्यंजन हैं, जो अपनी खासियत और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। इन पकवानों की रेसिपी भी इतनी आसान हैं कि इन्हें घर पर बनाना मुश्किल नहीं है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पकवानों के बारे में बताते हैं, जिनका स्वाद आप एक बार नहीं, बल्कि कई बार लेना चाहेंगे।

#1 पुदीना पुलाव पुदीना पुलाव एक बहुत ही खास और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर पकाएं, फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें जीरा, लौंग, दालचीनी, हरी मिर्च डालें। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। फिर इसमें पुदीने की पेस्ट डालें और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें पके हुए चावल डालकर मिलाएं और कुछ मिनट पकाकर गर्मागर्म परोसें।

#2 गोभी मंचूरियन गोभी मंचूरियन एक मशहूर चाइनीज स्नैक है, जिसे आप आसानी से घर बना सकते हैं। इसके लिए फूलगोभी को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इसे मैदा, कॉर्नफ्लोर, अदरक-लहसुन पेस्ट, सोया सॉस, नमक और पानी मिलाकर घोल तैयार करें। फिर इन टुकड़ों को इस घोल में डुबोकर तेल में तल लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, प्याज डालें और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें सोया सॉस, टोमैटो सॉस, नमक मिलाकर गर्मागर्म परोसें।

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#3 बासमती बिरयानी बासमती बिरयानी एक बहुत ही लाजवाब व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बासमती चावल को धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दें। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट, टमाटर डालकर भूनें। इसके बाद इसमें दही, बिरयानी मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। फिर इसमें भिगोए हुए चावल डालें और पानी मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। आपकी स्वादिष्ट बासमती बिरयानी तैयार है!

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#4 पनीर टिक्का पनीर टिक्का एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पनीर को बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लें। अब एक बर्तन में दही, अदरक-लहसुन पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक आदि मिलाकर मसाला तैयार करें। फिर इन टुकड़ों को इस मसाले में डालकर अच्छे से मिलाएं और 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद इन्हें सींक पर लगाकर भूनें या तवे पर सेंके, आपकी पनीर टिक्का तैयार है।