जीवन में कम से कम एक बार जरूर लें इन 5 खूबसूरत ड्राइव का मजा

भारत में ड्राइव करने का अनुभव बहुत खास होता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता मन को मोह लेती है। चाहे पहाड़ी रास्ते हों या समुद्र के किनारे, हर जगह कुछ नया देखने को मिलता है। इस लेख में हम आपको 5 ऐसी खूबसूरत ड्राइव के बारे में बताएंगे, जो आपको जीवनभर याद रहने वाले पल दे सकती हैं। इनके दौरान आप भारत की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और अलग-अलग क्षेत्रों की यात्रा का आनंद ले सकते हैं।

#1 मनाली से लेह की यात्रा मनाली से लेह तक की यात्रा एक रोमांचक अनुभव है, जिसके नजारे वाकई देखते ही बनते हैं। यह सड़क मार्ग हिमाचल प्रदेश से शुरू होकर लद्दाख तक जाता है। इस रास्ते में आपको रोहतांग, बारालाचा और लाचलंग जैसे कई ऊंचे दर्रे पार करने पड़ते हैं। हर दर्रे का अपना एक अलग आकर्षण है, जो इस यात्रा को यादगार बनाता है। यहां की बर्फ से ढकी पहाड़ियां और साफ आसमान मन मोह लेते हैं।

#2 कश्मीर घाटी की यात्रा कश्मीर घाटी की यात्रा करना भी एक बेहतरीन अनुभव हो सकता है। श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक, हर जगह की अपनी अलग पहचान है। श्रीनगर की डल झील, गुलमर्ग का ठंडा हिल स्टेशन और सोनमर्ग की घाटियां यात्रा को यादगार बना देती हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी हवाएं सुकून का एहसास कराती हैं। इसके अलावा, यहां की झीलें और पहाड़ियां भी देखने लायक हैं, जो मन को मोह लेती हैं।

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#3 गोवा की यात्रा गोवा केवल समुद्र तटों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहां कई खूबसूरत जगहें भी हैं, जो यात्रा को खास बना सकती हैं। पणजी से लेकर मडगांव तक, हर जगह कुछ नया देखने को मिलता है। पणजी में आप बागा बीच और अगुआड़ा किला आदि देख सकते हैं। मडगांव में आप काबो डि रामा किला और पालोलेम बीच आदि देख सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति भी आकर्षक है।

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#4 कांचीगुडी से कुन्नूर की यात्रा तमिलनाडु में स्थित कांचीगुडी से कुन्नूर तक जाने वाली इस सड़क यात्रा में घने जंगल, हरे-भरे मैदान और पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। इस रास्ते में कई छोटे-छोटे गांव आते हैं, जहां आप स्थानीय जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। इस यात्रा के दौरान आप जंगल सफारी भी कर सकते हैं, जिससे वन्यजीव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा, यहां की ठंडी हवाएं और प्राकृतिक सुंदरता भी बहुत आकर्षक है।