घर पर जरूर बनाएं ये 5 तरह की चटनियां, आपसे हर कोई पूछेगा रेसिपी

चटनी भारतीय खाने का एक जरूरी हिस्सा है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसे सेहतमंद भी बनाती है। चटनी में इस्तेमाल होने वाले मसाले और हरी सब्जियां सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। इस लेख में हम आपको 5 तरह की चटनियों की विधि बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और अपने खाने का मजा बढ़ा सकते हैं।

#1 पुदीने की चटनी पुदीने की चटनी ताजगी से भरपूर होती है, जिसे आप किसी भी नाश्ते या भोजन के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको ताजे पुदीने के पत्ते, हरी मिर्च, अदरक, नमक और नींबू का रस चाहिए। सभी सामग्री को मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें। यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद पुदीना पाचन तंत्र को सुधारने और शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है।

#2 इमली की चटनी इमली की चटनी मीठे और खट्टे दोनों ही स्वादों का बेहतरीन मेल है। इसे बनाने के लिए आपको इमली का गूदा, गुड़, नमक, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर चाहिए। सभी सामग्री को एक साथ पकाकर गाढ़ा होने तक पकाएं, फिर ठंडा करके बोतल में भर लें। यह चटनी समोसे, कचौड़ी या किसी भी तले हुए नाश्ते के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसमें मौजूद इमली पाचन में मदद करती है और गुड़ ऊर्जा का अच्छा स्रोत है।

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#3 नारियल की चटनी नारियल की चटनी दक्षिण भारतीय खाने का अहम हिस्सा है। इसे बनाने के लिए ताजे कसे हुए नारियल, हरी मिर्च, अदरक, नमक और करी पत्ते चाहिए। सभी सामग्री को मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें। यह चटनी डोसा, इडली या अप्पम जैसे खाने के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसमें मौजूद नारियल त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और पाचन में मदद करता है।

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#4 धनिये की चटनी धनिये की चटनी बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है। इसके लिए ताजे धनिये के पत्ते, हरी मिर्च, नमक और नींबू का रस चाहिए। सभी सामग्री को मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें। यह चटनी समोसे, वड़ा पाव या किसी भी तरह के नाश्ते के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसमें मौजूद धनिये का ठंडक देने वाला प्रभाव पाचन में मदद करता है और गर्मियों में ताजगी देता है।