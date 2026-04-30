सिर्फ पानी नहीं, खीरे के ये 5 पेय करेंगे शरीर को जबरदस्त डिटॉक्स

आजकल डिटॉक्स पानी का चलन काफी बढ़ गया है। यह न केवल शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है, बल्कि शरीर को हाइड्रेट भी रखता है। खीरा और पुदीने का मेल इस मामले में खास है, क्योंकि खीरा ताजगी देता है और पुदीने की ठंडक से शरीर को सुकून मिलता है। आइए हम आपको खीरे और पुदीने के पानी की रेसिपी बताते हैं, जो रोजाना का हिस्सा बनाकर आप सेहतमंद रह सकते हैं।

#1 खीरे और नींबू का डिटॉक्स पानी इस डिटॉक्स पानी के लिए सबसे पहले एक लीटर पानी उबालें, फिर उसमें कुछ टुकड़े खीरे डालें और उसे ठंडा होने दें। जब पानी ठंडा हो जाए, तो उसमें एक नींबू का रस मिलाएं और कुछ पुदीने की पत्तियां डालें। अब इस मिश्रण को एक जग में भरकर फ्रिज में रखें और जब आपका मन करे तब इसका सेवन करें। यह पेय शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और ताजगी भी देता है।

#2 खीरे, नींबू और अदरक का मिश्रण अदरक में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक लीटर पानी में कुछ टुकड़े खीरे, एक नींबू का रस और थोड़ा-सा कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें। इसे रातभर फ्रिज में रखने के बाद सुबह उठते ही इसका सेवन करें। यह पेय शरीर को साफ करने के साथ-साथ ऊर्जा भी प्रदान करता है और दिनभर ताजगी का एहसास दिलाता है।

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#3 खीरा और पुदीने का मिश्रण सबसे पहले एक लीटर पानी उबालें, फिर उसमें कुछ टुकड़े खीरे डालें और इसे कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसमें ताजे पुदीने की पत्तियां डालें। अब इस मिश्रण को एक जग में भरकर फ्रिज में रखें और जब आपका मन करे तब इसका सेवन करें। यह पेय शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और पाचन क्रिया को भी सुधारता है। इससे आपको ताजगी का एहसास होगा।

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#4 खीरा और नींबू का मिश्रण इसके लिए सबसे पहले एक लीटर पानी में कुछ टुकड़े खीरे, एक नींबू का रस और थोड़ा-सा सेंधा नमक मिलाएं। इसे रातभर फ्रिज में रखने के बाद सुबह उठते ही इसका सेवन करें। यह पेय शरीर को साफ करने के साथ-साथ ऊर्जा भी प्रदान करता है और दिनभर ताजगी का एहसास दिलाता है। खीरे और नींबू दोनों ही विटामिन-C से भरपूर होते हैं, जो शरीर की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करते हैं।