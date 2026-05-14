कई दिनों तक ताजा बना रह सकता है धनिया और पुदीना, ऐसे करें स्टोर

धनिया और पुदीना भारतीय रसोई का अहम हिस्सा हैं। ये न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। हालांकि, अक्सर लोग इन्हें खरीदकर घर तो ले आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में ये खराब हो जाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप धनिये और पुदीने को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं।

#1 पानी में रखें धनिया और पुदीना धनिया और पुदीने को लंबे समय तक ताजा रखने का सबसे सरल तरीका इन्हें पानी में रखना है। एक गिलास या कटोरी में थोड़ा पानी भरें और उसमें धनिये या पुदीने की जड़ डालें। इससे ये हरे-भरे बने रहते हैं और जल्दी खराब नहीं होते। ध्यान रखें कि पत्तियां पानी में डूबी न हों, वरना सड़ सकती हैं। इस तरीके से आप इन्हें 1-2 हफ्ते तक ताजा रख सकते हैं।

#2 ठंडे स्थान पर रखें अगर आप धनिये और पुदीने की पत्तियों को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, तो इन्हें ठंडे स्थान पर रखें। सबसे पहले पत्तियों को धोकर साफ कर लें, फिर एक प्लास्टिक बैग या ढक्कन वाले डब्बे में रखें। ध्यान दें कि डब्बे में हवा न हो ताकि नमी बनी रहे। इस तरीके से आप इन्हें 2-3 हफ्ते तक ताजा रख सकते हैं। जब भी इनका इस्तेमाल करें तो इन्हें थोड़े से पानी में रखें ताकि ये हरे-भरे बने रहें।

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#3 सूखे कपड़े में लपेटें धनिया और पुदीने की पत्तियों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए उन्हें सूखे कपड़े में लपेटकर रखें। इसके लिए सबसे पहले पत्तियों को धोकर साफ कर लें, फिर एक सूखे कपड़े पर रखकर हल्का दबाएं ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह करें। इसके बाद पत्तियों को किसी ढक्कन वाले डब्बे में रखें या किसी सूखे स्थान पर लटका दें। इस तरीके से आप इन्हें 1-2 हफ्ते तक ताजा रख सकते हैं।

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#4 बर्फीले स्थान में करें स्टोर अगर आप धनिये और पुदीने को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, तो इन्हें बर्फीले स्थान में रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पत्तियों को धोकर साफ कर लें, फिर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और एक ढक्कन वाले डब्बे या प्लास्टिक बैग में रख दें। अब इस डब्बे या बैग को बर्फीले स्थान में रख दें। जब भी इनका इस्तेमाल करें तो थोड़ी मात्रा निकालकर इस्तेमाल करें ताकि बाकी पत्तियां ताजा बनी रहें।