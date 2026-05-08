गर्मियों के दौरान इन चीजों का करें सेवन, मधुमेह रोगियों को नहीं होगा नुकसान

गर्मी के मौसम में मधुमेह रोगियों को प्यास और भूख अधिक लगती है। अगर आप भी मधुमेह से ग्रस्त हैं और गर्मियों में अपने खाने-पीने में बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको पोषण विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन गर्मियों में मधुमेह रोगियों को करना चाहिए क्योंकि ये चीजें न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।

#1 मट्ठा मट्ठा एक पौष्टिक पेय है, जो पेट की सेहत को ठीक रखने में मदद कर सकता है। यह शरीर को ठंडक देने के साथ हाइड्रेटेड भी रखता है। इसके अलावा मट्ठे में मौजूद प्रोटीन और विटामिन्स मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। लाभ के लिए एक गिलास मट्ठा में थोड़ा-सा सेंधा नमक मिलाकर पीएं। यह मधुमेह रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है।

#2 नींबू पानी नींबू पानी में विटामिन-C होता है, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। यह मधुमेह रोगियों के लिए एक बेहतरीन पेय है, क्योंकि यह शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद करता है। इसके अलावा यह पाचन को ठीक रखने में भी सहायक है। लाभ के लिए एक गिलास पानी में थोड़ा-सा नींबू का रस निचोड़कर पीएं।

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#3 पुदीने की चाय पुदीने की चाय पेट की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है और यह भूख को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकती है। इसके अलावा पुदीने की चाय का सेवन शरीर को ठंडक देने में मदद कर सकता है। यह मधुमेह रोगियों के लिए एक अच्छा पेय है। लाभ के लिए एक गिलास पानी में थोड़ा-सा पुदीने का रस निचोड़कर पीएं।

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