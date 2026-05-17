वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करने के बाद न करें ये 5 गलतियां, काम नहीं होगा प्रभावित

वैक्यूम क्लीनर एक बेहतरीन उपकरण है, जो आपके घर को साफ-सुथरा रखने में मदद करता है। हालांकि, कई लोग इसका सही तरीके से उपयोग नहीं करते और कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं। इन गलतियों के कारण न केवल आपका घर सही तरीके से साफ नहीं होता, बल्कि वैक्यूम क्लीनर की उम्र भी कम हो जाती है। आइए आज हम आपको वैक्यूम क्लीनर से जुड़ी ऐसी ही 5 सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे बचना चाहिए।

#1 सही ब्रश का चयन न करना वैक्यूम क्लीनर खरीदते समय सबसे जरूरी बात सही ब्रश का चयन करना है। अलग-अलग सतहों के लिए अलग-अलग प्रकार के ब्रश चाहिए होते हैं। जैसे कि गलीचे के लिए मोटे ब्रश चाहिए होते हैं, जबकि लकड़ी के फर्श के लिए नरम ब्रश बेहतर होते हैं। अगर आप गलत ब्रश का चयन करेंगे तो आपकी सफाई का काम सही तरीके से नहीं होगा और फर्श या गलीचे पर धूल-मिट्टी अच्छी तरह से नहीं हटेगी।

#2 बैग को जल्दी-जल्दी बदलना कई लोग वैक्यूम क्लीनर के बैग को जल्दी-जल्दी बदलते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। बैग को तब बदलना चाहिए जब वह पूरी तरह से भर जाएं। इससे पैसे भी बचते हैं और वैक्यूम क्लीनर की काम करने की क्षमता भी बेहतर रहती है। बैग को बार-बार बदलने से न केवल पैसे की बर्बादी होती है बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए बैग को सही समय पर बदलना जरूरी है।

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#3 फिल्टर को नजरअंदाज करना वैक्यूम क्लीनर का फिल्टर बहुत अहम हिस्सा होता है, जिसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। अगर आप समय-समय पर फिल्टर साफ नहीं करेंगे तो इससे वैक्यूम क्लीनर की शक्ति कम हो जाती है और धूल-मिट्टी अच्छे से नहीं हटती। इसलिए हर महीने कम से कम एक बार अपने वैक्यूम क्लीनर के फिल्टर को साफ करना सुनिश्चित करें। इससे आपके वैक्यूम क्लीनर की काम करने की क्षमता बेहतर रहेगी और आपका घर भी अच्छे से साफ होगा।

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#4 गलत तरीके से उपयोग करना वैक्यूम क्लीनर का सही तरीका से उपयोग करना बहुत जरूरी है। कई लोग इसे केवल फर्श पर चलाकर ही सीमित रखते हैं, लेकिन इसका उपयोग दीवारों, सोफे, पर्दे आदि पर भी किया जा सकता है। इसके अलावा छोटे कोनों और दराजों को साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से आप अपने घर को हर कोने से साफ-सुथरा रख सकते हैं और वैक्यूम क्लीनर की काम करने की क्षमता भी बेहतर रहती है।