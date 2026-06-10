सूर्य नमस्कार करते समय न करें ये गलतियां, लाभ नहीं मिल पाएगा
क्या है खबर?
योग में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना बहुत फायदेमंद होता है। यह न केवल शरीर के लिए बल्कि मन और आत्मा के लिए भी अच्छा है। हालांकि, कई लोग इसे करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी आम गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप सूर्य नमस्कार का सही और प्रभावी तरीके से अभ्यास कर सकें।
#1
सही मुद्रा न बनाना
सूर्य नमस्कार करते समय सबसे बड़ी गलती होती है सही मुद्रा न बनाना। कई लोग जल्दी-जल्दी में सिर्फ हाथ उठाने या झुकाने तक ही सीमित रहते हैं। इससे शरीर को पूरा लाभ नहीं मिल पाता। हर आसन को धीरे-धीरे और सही तरीके से करना चाहिए ताकि हर हिस्सा सही तरीके से काम कर सके। इसके लिए आपको हर मुद्रा को ध्यानपूर्वक करना होगा और उसके फायदों को समझना होगा।
#2
सांसों पर ध्यान न देना
सूर्य नमस्कार करते समय सांसों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई लोग इस दौरान अपनी सांसें रोक लेते हैं या गलत तरीके से लेते हैं, जिससे उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। हर आसन के साथ अपनी सांसों को सही तरीके से लेना चाहिए ताकि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। इसके लिए आपको हर आसन के साथ गहरी सांस लेनी होगी और धीरे-धीरे छोड़नी होगी। इससे आपके शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिलेगी और आप अधिक स्वस्थ महसूस करेंगे।
#3
बहुत गर्मी में अभ्यास करना
गर्मी के मौसम में बाहर सूर्य नमस्कार करना गलत है क्योंकि इससे शरीर पर ज्यादा दबाव पड़ता है। गर्म हवा में अभ्यास करने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे थकान और कमजोरी हो सकती है। बेहतर होगा कि आप सुबह या शाम के समय बाहर करें जब मौसम ठंडा हो या फिर अंदर किसी ठंडी जगह पर करें। इससे आपका शरीर ठंडा रहेगा और आप अधिक आराम महसूस करेंगे।
#4
जल्दी-जल्दी आसन बदलना
कई लोग जल्दी-जल्दी आसन बदलते रहते हैं, जिससे हर आसन का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। हर आसन को पूरी तरह से पूरा करके ही अगले आसन पर जाना चाहिए ताकि उसका पूरा असर शरीर पर पड़े। इन गलतियों से बचकर आप सूर्य नमस्कार का सही और प्रभावी तरीके से अभ्यास कर सकते हैं और इसके सभी फायदों का आनंद ले सकते हैं। नियमित अभ्यास करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और मन भी शांत रहेगा।