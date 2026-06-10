सूर्य नमस्कार करते समय न करें ये गलतियां, लाभ नहीं मिल पाएगा

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सांसों पर ध्यान न देना

सूर्य नमस्कार करते समय सांसों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई लोग इस दौरान अपनी सांसें रोक लेते हैं या गलत तरीके से लेते हैं, जिससे उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। हर आसन के साथ अपनी सांसों को सही तरीके से लेना चाहिए ताकि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। इसके लिए आपको हर आसन के साथ गहरी सांस लेनी होगी और धीरे-धीरे छोड़नी होगी। इससे आपके शरीर को ज्यादा ऊर्जा मिलेगी और आप अधिक स्वस्थ महसूस करेंगे।