सनस्क्रीन लगाने पर भी सूरज की किरणों से नहीं हो रहा बचाव? ये गलतियां होंगी वजह

सनस्क्रीन का इस्तेमाल त्वचा के लिए बहुत जरूरी है। यह न केवल सूरज की हानिकारक किरणों से बचाव करती है, बल्कि त्वचा को नमी भी प्रदान करती है। हालांकि, कई लोग इसे सही तरीके से नहीं लगाते हैं या कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे उन्हें इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियां बताते हैं, जिनकी वजह से सनस्क्रीन का पूरा असर नहीं होता और इनसे बचकर आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं।

#1 पर्याप्त मात्रा में न लगाना कई लोग सोचते हैं कि थोड़ी-सी मात्रा में सनस्क्रीन लगाने से ही काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सही मात्रा में सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, ताकि यह पूरे चेहरे, गर्दन और हाथों पर अच्छी तरह से फैले। आमतौर पर एक छोटे चम्मच के बराबर मात्रा पूरे चेहरे पर लगानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप धूप में ज्यादा समय बिताते हैं तो हर 2 घंटे बाद सनस्क्रीन को फिर से लगाना न भूलें।

#2 सही समय पर न लगाना सनस्क्रीन को सही समय पर लगाना भी बहुत जरूरी है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की अवधि में सूरज की किरणें सबसे ज्यादा होती हैं। इसलिए, इस दौरान अपने चेहरे पर सनस्क्रीन जरूर लगाएं। इसके अलावा अगर आप बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले ही सनस्क्रीन लगा लें, ताकि यह आपकी त्वचा को पूरी तरह से ढक सके और आपको अधिक सुरक्षा मिल सके।

Advertisement

#3 केवल चेहरे पर ही लगाना बहुत से लोग केवल चेहरे पर ही सनस्क्रीन लगा लेते हैं, लेकिन यह गलत है। सनस्क्रीन को अपने पूरे शरीर पर और खासकर उन हिस्सों पर लगता चाहिए, जो सीधे धूप के संपर्क में आते हैं। अपनी गर्दन, हाथ और पैरों पर इसे जरूर लगाएं। इसके अलावा बालों की जड़ों को भी सुरक्षा चाहिए होती है, इसलिए सिर पर भी सीरम लगाएं। इसके लिए आप स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आसानी से पूरे सिर को ढक सकता है।

Advertisement