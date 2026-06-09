बालों की देखभाल के लिए नारियल तेल या जैतून तेल

बालों की देखभाल के लिए नारियल तेल बेहतर है या जैतून का तेल? जानिए

लेखन अंजली 10:16 am Jun 09, 202610:16 am

क्या है खबर?

बालों की देखभाल के लिए कई तरह के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें नारियल तेल और जैतून का तेल काफी लोकप्रिय हैं। नारियल तेल को बालों की नमी बनाए रखने और उन्हें मुलायम बनाने के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर जैतून का तेल बालों को पोषण देने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि बालों की देखभाल के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है।