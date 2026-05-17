रसोई की चिमनी को साफ करना है आसान, बस अपनाएं ये 5 तरीके

रसोई की चिमनी एक अहम उपकरण है, जो खाना पकाने के धुएं और गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है। हालांकि, समय-समय पर इसकी सफाई करना बहुत जरूरी है, ताकि यह सही तरीके से काम करती रहे। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी किचन टिप्स बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपनी रसोई की चिमनी को आसानी से साफ कर सकते हैं और उसे लंबे समय तक सही रख सकते हैं।

#1 बेकिंग सोडा और सिरका का करें इस्तेमाल बेकिंग सोडा और सिरका एक बेहतरीन मिश्रण है, जिसे आप चिमनी की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर इस पेस्ट को चिमनी की अंदरूनी सतह पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद इसे हटाने के लिए सिरका छिड़कें। इस मिश्रण से चिमनी की गंदगी और चिकनाई आसानी से साफ हो जाएगी और इसकी चमक भी बढ़ जाएगी।

#2 गर्म पानी का करें उपयोग गर्म पानी का उपयोग करके आप चिमनी की सफाई को और भी आसान बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चिमनी के फिल्टर को निकाल लें और उसे गर्म पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें। इससे चिकनाई और गंदगी नरम हो जाएगी, जिसे आप आसानी से रगड़कर हटा सकते हैं। इसके बाद फिल्टर को ठंडे पानी से धो लें और फिर चिमनी में लगाएं। यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि काम को भी आसान बना देता है।

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#3 बर्तन धोने का साबुन आएगा काम बर्तन धोने का साबुन भी चिमनी की सफाई के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इसके लिए एक बाल्टी गर्म पानी में थोड़ा-सा साबुन मिलाएं और इसमें चिमनी के फिल्टर को कुछ देर के लिए भिगो दें। इसके बाद इसे रगड़कर साफ करें, ताकि सारी गंदगी हट जाए। इस मिश्रण से न केवल चिमनी साफ होगी, बल्कि इसकी चमक भी बढ़ जाएगी और यह बेहतर तरीके से काम करने लगेगी।

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#4 नींबू का रस भी है कारगर नींबू का रस एक प्राकृतिक क्लीनर होता है, जो चिमनी की सफाई में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कपड़े पर नींबू का रस डालकर चिमनी की सतह पर रगड़ें, फिर इसे गीले कपड़े से पोंछ लें। नींबू का एसिड चिकनाई को हटाने में मदद करता है और इसकी खुशबू ताजगी लाती है। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से आपकी रसोई की चिमनी साफ-सुथरी रहेगी और लंबे समय तक सही तरीके से काम करेगी।