छन्नी में फसी गंदगी को साफ करने के घरेलू नुस्खे, जो उसे बना देंगे नए जैसा

चाय को छानने वाली छन्नी को साफ करना एक जरूरी काम है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इससे न केवल आपकी चाय का स्वाद बना रहता है, बल्कि यह लंबे समय तक चलती भी है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपनी छन्नी को आसानी से साफ कर सकते हैं। इससे वह नई जैसी हो जाएगी और उसके छेद को ब्लॉक करने वाली गंदगी भी साफ हो जाएगी।

#1 गर्म पानी का इस्तेमाल करें चाय की छन्नी को साफ करने का सबसे आसान तरीका है गर्म पानी का इस्तेमाल करना। गर्म पानी में छन्नी को कुछ देर के लिए डुबो दें, ताकि उसमें जमी हुई चाय की पत्तियां और गंदगी नरम हो जाएं। इसके बाद एक नरम ब्रश या स्पंज से उसे हल्के हाथों से रगड़ें, ताकि सारी गंदगी आसानी से निकल जाए। यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि आपके लिए भी सुविधाजनक है।

#2 सिरका और खाने का सोडा मिलाएं सिरका और खाने वाले सोडा का मिश्रण भी आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए एक कप गर्म पानी में 2 चम्मच खाने का सोडा और आधा कप सिरका मिलाएं। इस मिश्रण को छन्नी पर डालकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर इसे ब्रश से साफ करें। इससे सभी गंदगी और चिकनाई आसानी से निकल जाएगी और आपकी छन्नी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि आपके लिए भी सुविधाजनक है।

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#3 नींबू का रस लगाएं नींबू का रस भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, खासकर अगर आपकी छन्नी पर चिकनाई जमी हुई हो। इसके लिए एक नींबू काटकर उसका रस छन्नी पर निचोड़ें और कुछ देर के लिए छोड़ दें, फिर एक नरम कपड़े या ब्रश से साफ करें। इससे न केवल चिकनाई हटेगी, बल्कि छन्नी में चमक भी आएगी। यह तरीका सरल और असरदार है, जिससे आपकी छन्नी जल्दी ही साफ हो जाएगी और उसकी उम्र भी बढ़ेगी।

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#4 बर्तन धोने के लिक्विड का उपयोग करें अगर आपकी छन्नी बहुत गंदी हो गई है तो बर्तन धोने के लिक्विड का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। इसके लिए थोड़े से लिक्विड को गर्म पानी में मिलाकर छन्नी को उसमें डुबो दें। कुछ मिनट बाद एक नरम ब्रश से रगड़ें, ताकि सारी गंदगी निकल जाए। इस प्रक्रिया को दोहराएं, जब तक कि आपकी छन्नी पूरी तरह साफ न हो जाए। इससे आपकी छन्नी न केवल साफ होगी, बल्कि उसकी चमक भी वापस आ जाएगी।