गर्मियों के दौरान नाश्ते के लिए चुनें ये ठंडे व्यंजन, आसान हैं बनाना

गर्मियों में ऐसे व्यंजनों का सेवन करना चाहिए, जो शरीर को ठंडक प्रदान करें और पाचन को स्वस्थ रखें। सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन है और इसमें पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे नाश्ते की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये व्यंजन गर्मियों में खाने के लिए बहुत अच्छे हैं।

#1 दही का दलिया दही का दलिया एक पौष्टिक और हल्का नाश्ता है, जिसे आप गर्मियों में आसानी से खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दलिया को पानी में उबालें, फिर इसमें थोड़ी चीनी या शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा करके ताजे दही के साथ परोसें। आप इसमें कटे हुए ताजे फल जैसे केला, सेब या संतरा भी मिला सकते हैं। यह नाश्ता आपको ताजगी देगा और पेट को भरेगा।

#2 आम पन्ना आम पन्ना एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जो कच्चे आम से बनाया जाता है। यह पेय न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि शरीर को ठंडक भी देता है। इसे बनाने के लिए कच्चे आम को उबालकर उसका पेस्ट बना लें, फिर इसमें पानी, नमक, जीरा पाउडर और थोड़ा-सा गुड़ मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर ठंडा कर लें। यह पेय गर्मियों में पीने के लिए बेहतरीन विकल्प है और इसे बनाना भी आसान है।

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#3 फलों का रायता फलों का रायता एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे दही और अलग-अलग फलों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें, फिर इसमें कटे हुए फल जैसे कीला, सेब, अनानास आदि मिला दें। अब इसमें थोड़ा-सा भुना जीरा पाउडर, नमक और चीनी स्वादानुसार डालें। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर ठंडा कर लें। यह रायता न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।

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#4 पोहा पोहा एक हल्का और पौष्टिक नाश्ता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पोहे को पानी में भिगो लें, फिर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, मूंगफली और सरसों के बीज डालें। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि चावल नरम न हो जाएं। अंत में नींबू का रस और हरी धनिया डालकर अच्छे से मिलाएं। यह नाश्ता स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है।