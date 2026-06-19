क्या दूध का अधिक सेवन बन सकता है ऑस्टियोपोरोसिस का कारण? जानिए सच्चाई

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ऑस्टियोपोरोसिस क्या है?

ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है, जिसमें हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं। इससे हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इस समस्या में हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और वे तेजी से टूटने लगती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए संतुलित डाइट, नियमित एक्सरसाइज और जीवनशैली में बदलाव जरूरी हैं। इसके अलावा डॉक्टर की सलाह पर कैल्शियम और विटामिन-D सप्लीमेंट भी लेने चाहिए। इस स्थिति का सही समय पर इलाज करना बहुत जरूरी है।