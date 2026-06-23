एसिडिटी के कारण दस्त होने का मिथक

क्या एसिडिटी की समस्या बन सकती है दस्त का कारण? जानिए सच्चाई

लेखन सयाली 01:20 pm Jun 23, 202601:20 pm

क्या है खबर?

एसिडिटी एक आम समस्या है, जो कई लोगों को परेशान करती है। यह पेट में एसिड का बढ़ना होता है और इससे जलन, पेट दर्द और गैस जैसी समस्याएं होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि एसिडिटी दस्त का कारण हो सकती है। आइए इस बात की सच्चाई जानते हैं और समझते हैं कि क्या वास्तव में एसिडिटी से दस्त हो सकते हैं या नहीं। यह जानकारी आपके स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए अहम होगी।