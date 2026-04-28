स्वादिष्ट और पौष्टिक है छाछ, जानिए इसे अलग-अलग तरह से बनाने के तरीके

छाछ एक सेहतमंद और स्वादिष्ट पेय है, जो दही से बनाया जाता है। यह गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ पाचन में मदद करता है। छाछ में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया और विटामिन्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ अनोखे और लाजवाब छाछ के व्यंजनों की विधि बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और अपने खाने का मजा दोगुना कर सकते हैं।

#1 धनिये-पुदीने की छाछ धनिये-पुदीने की छाछ बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सी जार में ताजा पुदीना और हरा धनिया डालकर पीस लें, फिर इसमें थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा और नमक मिलाकर फिर से पीसें। अब इस पेस्ट को एक बड़े गिलास में दही और पानी के साथ मिलाएं। इसमें थोड़ा-सा भुना जीरा पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं। यह छाछ न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पाचन के लिए भी बहुत फायदेमंद है।

#2 नारियल की छाछ नारियल की छाछ बनाने के लिए सबसे पहले एक नारियल को कद्दूकस करें और उसका पानी निकाल लें। अब इस कद्दूकस किए हुए नारियल को एक मिक्सी जार में डालकर पीस लें ताकि उसका पेस्ट तैयार हो जाए। फिर इसमें दही, पानी, नमक, भुना जीरा पाउडर और थोड़ा-सा कुटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह छाछ गर्मियों में शरीर को ठंडक देने का काम करती है।

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#3 इमली की छाछ इमली की छाछ बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में सूखी इमली को पानी में भिगो दें ताकि वह नरम हो जाए। अब इसे हाथों से मसलकर उसका गूदा निकाल लें और छान लें। इसके बाद इस गुदे में नमक, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। फिर इसमें दही और पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। यह छाछ तीखी और स्वादिष्ट है, जो आपके खाने का मजा बढ़ा देगी।

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#4 मसालेदार लहसुन की छाछ मसालेदार लहसुन की छाछ बनाने के लिए सबसे पहले कुछ लहसुन की कलियों को मोटा-मोटा काट लें। अब एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें कटी हुई लहसुन डालें। जब लहसुन सुनहरें हो जाएं तो उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक और हरी मिर्च डालकर भूनें। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा करके दही और पानी के साथ मिलाएं। यह छाछ तीखी और स्वादिष्ट है, जो आपके खाने का मजा बढ़ा देगी।