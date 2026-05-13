व्यस्त दिनचर्या में हैं? चुटकियों में बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट देसी व्यंजन

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खाना बनाने के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है। ऐसे में जरूरी है कि हम कुछ ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बनाएं, जो जल्दी तैयार हो सकें। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे देसी व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप 30 मिनट से भी कम समय में बना सकते हैं। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहतमंद भी हैं।

#1 सब्जी परांठा सब्जी परांठा एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप जल्दी बना सकते हैं। इसके लिए गेहूं का आटा लें और उसमें कटी हुई सब्जियां (जैसे गाजर, शिमला मिर्च, मटर) मिलाएं। इसमें थोड़ा नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालें। अब इस मिश्रण में पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। इसके बाद छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर दोनों तरफ से तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंके। इसे दही या अचार के साथ गर्मागर्म परोसें।

#2 खिचड़ी खिचड़ी एक पौष्टिक और हल्का भोजन है, जिसे आप चावल और दाल के साथ बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगो दें। अब एक प्रेशर कुकर में घी गर्म करें और उसमें जीरा, हींग, हल्दी, नमक और मिर्च पाउडर डालें। इसके बाद भीगी हुई दाल और चावल डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें पानी डालें और 2-3 सीटी आने तक पकने दें। इसे गर्मागर्म परोसें।

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#3 पोहा पोहा एक हल्का नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पोहे को धोकर छान लें। अब एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें मूंगफली भून लें। इसके बाद इसमें राई, करी पत्ता और हरी मिर्च डालें। अब इसमें पोहा मिलाएं और ऊपर से नींबू रस निचोड़ें और फिर इसे गर्मागर्म परोसें। यह नाश्ते के लिए बहुत अच्छा विकल्प है।

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#4 दही वड़ा दही वड़ा एक स्वादिष्ट स्नैक है, जिसे आप रात भर भिगोए हुए उड़द दाल को पीसकर गोल-गोल वड़े बना लें। अब इन्हें तेल में तल लें। इसके बाद ठंडे पानी में वड़े डालकर 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। अब इन वड़ों को दही में डालकर ऊपर से इमली की चटनी, भूना जीरा, लाल मिर्च पाउडर और नमक छिड़कें। फिर इसे ठंडा-ठंडा परोसें। यह स्नैक किसी भी पार्टी या त्योहारों में परोसने के लिए बेहतरीन है।