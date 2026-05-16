असम की यात्रा पर जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान, यात्रा बनेगी बजट अनुकूल

असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में है। यह अपने चाय बागानों, वन्यजीव पार्क और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। असम की यात्रा करने से आपको प्रकृति और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। यहां के लोग बहुत मेहमाननवाज हैं और उनकी परंपराएं बहुत ही रोचक हैं। असम में घूमने के लिए कई सुंदर स्थान हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। आइए जानें कि असम की यात्रा को कैसे बजट अनुकूल बनाया जाए।

#1 सही समय का चयन करें असम की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक होता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और बारिश की संभावना कम होती है। यह समय ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग और अन्य बाहरी गतिविधियों के लिए सही है। गर्मियों में असम जाना महंगा हो सकता है क्योंकि इस समय तापमान बहुत अधिक होता है और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसलिए सही समय का चयन करना जरूरी है।

#2 स्थानीय परिवहन का करें उपयोग असम में घूमने के लिए स्थानीय परिवहन का उपयोग करना सबसे अच्छा तरीका है। यहां ऑटो रिक्शा, बसें और टैक्सी मिलती हैं, जो आपको सस्ते दामों पर विभिन्न स्थानों तक पहुंचा सकती हैं। गुवाहाटी शहर में मेट्रो सेवा भी उपलब्ध है, जिससे यात्रा करना आसान हो जाता है। इसके अलावा छोटे शहरों और गांवों में तिपहिया भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। स्थानीय परिवहन का उपयोग करके आप असम की संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं।

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#3 सस्ते होटलों में ठहरें असम में कई सस्ते होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं, जहां आप आराम से ठहर सकते हैं। ये होटल न केवल आपकी जेब पर हल्का भार डालेंगे बल्कि आपको स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने का मौका भी देंगे। गुवाहाटी, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और तेजपुर जैसे शहरों में कई अच्छे विकल्प हैं। इन होटलों में ठहरकर आप असम की संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। यहां की सेवा और सुविधाएं भी अच्छी होती हैं।

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#4 स्थानीय भोजन का आनंद लें असम का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। यहां की थाली में शामिल व्यंजन जरूर आजमाएं। स्थानीय बाजारों में मिलने वाले स्ट्रीट फूड भी बहुत ही लजीज होते हैं, जिन्हें आप सस्ते दामों पर खा सकते हैं। असम के खाने में मसालों का सही मिश्रण होता है, जिससे यह अनोखा बनता है। यहां के व्यंजनों का स्वाद आपके खाने के अनुभव को और भी खास बना देगा।