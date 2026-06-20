ज्यादा गर्मी में आउटडोर वर्कआउट के लिए सबसे अच्छा समय, टिप्स और एक्सरसाइज

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कौन-सी एक्सरसाइज करना है सही?

जब बाहर भीषण गर्मी पड़ रही हो तो आपको एक्सरसाइज भी सोच-समझकर ही चुननी चाहिए। जोरदार और लंबे समय तक चलने वाले कार्डियो के बजाय कम मेहनत वाली एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। इस दौरान आप तैराकी कर सकते हैं या फिर एरोबिक्स चुन सकते हैं। इसके अलावा योग और पिलातेस भी अच्छी एक्सरसाइज साबित हो सकती हैं, जो शरीर को बिना थकाए फायदे प्रदान कर सकती हैं। अपनी जरूरत और सहूलियत के हिसाब से चुनाव करें।