ज्यादा गर्मी में आउटडोर वर्कआउट के लिए सबसे अच्छा समय, टिप्स और एक्सरसाइज
क्या है खबर?
गर्मियों के दौरान कई लोगों का बाहर एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, क्योंकि इस मौसम में बाहर का तापमान काफी बढ़ जाता है। हालांकि, अगर आप सही समय का चयन करके और कुछ सावधानियां बरतकर बाहर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि ज्यादा गर्मी में आउटडोर वर्कआउट के लिए सबसे अच्छा समय, टिप्स और एक्सरसाइज कौन-सी हो सकती हैं।
#1
सुबह या शाम के समय करें एक्सरसाइज
गर्मियों में सुबह या शाम के समय बाहर एक्सरसाइज करना अच्छा है, क्योंकि इस समय का तापमान काफी कम होता है। सुबह की एक्सरसाइज से दिनभर ऊर्जा बनी रहती है, जबकि शाम की एक्सरसाइज से दिनभर की थकान दूर हो जाती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार सुबह या शाम के समय एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना है। बीच-बीच में ब्रेक लेते रहना भी जरूरी होता है।
#2
पीते रहें पानी
गर्मियों में बाहर एक्सरसाइज करते समय शरीर से काफी पसीना निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इससे बचने के लिए खुद को पानी से भरपूर रखना जरूरी है। इसके लिए नियमित अंतराल पर पानी या फिर कोई अन्य पेय का सेवन करें। आप चाहें तो नारियल पानी या नींबू पानी का भी सेवन कर सकते हैं। इनसे शरीर को ठंडक मिलती है और पानी की कमी नहीं होती।
#3
हल्के कपड़े पहनें
गर्मियों में बाहर एक्सरसाइज करने के लिए हल्के कपड़े पहनें, जो आपके लिए आरामदायक रहें। आप चाहें तो सूती कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि ये पसीने को आसानी से सोख लेते हैं और त्वचा को हवा लगने देते हैं। इससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और आप आराम महसूस करते हैं। इसके अलावा पसीना सोखने वाले कपड़े भी पहन सकते हैं। इनसे भी पसीना सोखने में मदद मिलती है।
#4
शरीर का तापमान रखें सही
गर्मियों में बाहर एक्सरसाइज करते समय शरीर का तापमान बढ़ सकता है, जिससे बचने के लिए कसरत के दौरान और बाद में आइसक्रीम, ठंडी चाय और ठंडे पेय का सेवन न करें। इससे बेहतर होगा कि आप अपने शरीर का तापमान सही रखने के लिए खीरा, तरबूज और पुदीने जैसी ताजे और हल्के खाद्य पदार्थों का सेवन करें। गर्मियों में सही खान-पान के साथ-साथ सही एक्सरसाइज का महत्व भी समझें।
#5
कौन-सी एक्सरसाइज करना है सही?
जब बाहर भीषण गर्मी पड़ रही हो तो आपको एक्सरसाइज भी सोच-समझकर ही चुननी चाहिए। जोरदार और लंबे समय तक चलने वाले कार्डियो के बजाय कम मेहनत वाली एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। इस दौरान आप तैराकी कर सकते हैं या फिर एरोबिक्स चुन सकते हैं। इसके अलावा योग और पिलातेस भी अच्छी एक्सरसाइज साबित हो सकती हैं, जो शरीर को बिना थकाए फायदे प्रदान कर सकती हैं। अपनी जरूरत और सहूलियत के हिसाब से चुनाव करें।