मधुमेह के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक हैं ये जड़ी-बूटियां, डाइट में करें शामिल

मधुमेह एक गंभीर बीमारी है, जो शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी या कार्यप्रणाली में गड़बड़ी के कारण होती है। इंसुलिन खून में ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का काम करता है और इसके ठीक से काम न करने से शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। हालांकि, कुछ जड़ी-बूटियां ऐसी हैं, जो इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि वे कौन-कौन सी हैं।

#1 मेथी मेथी के बीज या पत्तियों में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर में इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा मेथी के बीजों का चूर्ण पाचन क्रिया को ठीक रखने और शुगर के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए रोजाना सुबह खाली पेट मेथी के बीजों का चूर्ण और शहद मिलाकर खाएं। इस तरह आप मेथी का लाभ उठा सकते हैं।

#2 तुलसी तुलसी में मौजूद तत्व ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी में मौजूद तत्व पाचन क्रिया के सूजन को कम करने में भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। लाभ के लिए रोजाना सुबह खाली पेट तुलसी के 10 पत्तियों का रस पिएं या फिर तुलसी की चाय बनाकर उसका सेवन करें। तुलसी की चाय के फायदे अनेक हैं।

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#3 गिलोय गिलोय में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो शरीर में मौजूद सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह गुण शुगर के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा गिलोय में विशेष गुण भी होते हैं, जो शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए रोजाना सुबह खाली पेट गिलोय के रस का सेवन करें।

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