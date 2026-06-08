ओमेगा-6 फैटी एसिड है शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व, जानिए इसके 5 फायदे

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दिल के लिए फायदेमंद

ओमेगा-6 फैटी एसिड दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। यह रक्तचाप को नियंत्रित करने, कोलेस्ट्रॉल स्तर को सुधारने और धमनियों में खून के बहाव को बेहतर बनाने में सहायक है। इसके अलावा यह दिल की धड़कन को नियमित रखने में भी मदद करता है। नियमित रूप से ओमेगा-6 फैटी एसिड का सेवन करने से दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है और हृदय रोग नहीं होते हैं।