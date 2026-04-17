कम बजट में रहना है हेल्दी? ये 5 भारतीय नाश्ते बदल देंगे आपकी सेहत

संतुलित आहार की बात करें तो नाश्ते का महत्व सबसे ज्यादा होता है। नाश्ता दिन का सबसे अहम भोजन माना जाता है, जो पूरे दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है। ऐसे में नाश्ते में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे भारतीय नाश्ते के विकल्प बताते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होने के साथ कम बजट में भी मिलेंगे।

#1 पोहा पोहा चपटी चावल से बनाया जाता है, जो फाइबर से भरपूर होते हैं। यह फाइबर पाचन को बेहतर रखने में मदद करता है। इसके अलावा पोहे में आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन-B भी होता है। पोहे को बनाना भी आसान है। इसके लिए सबसे पहले चपटी चावल को पानी में भिगोएं, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें मूंगफली डालें और उन्हें भूनें। इसके बाद इसमें राई, करी पत्ते, प्याज, हल्दी, नमक और नींबू मिलाकर इसे परोसें।

#2 आलू के पराठे आलू के पराठे भी एक बेहतरीन नाश्ता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ आपको भरपूर ऊर्जा भी दे सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश करके उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा-सा अमचूर पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब आटे को गूंथकर छोटी-छोटी लोइयां बना लें और इन लोइयों को बेलकर तवे पर सेंकें, फिर परांठों को दही या अचार के साथ गर्मागर्म परोसें।

Advertisement

#3 दही के साथ उपमा यह दक्षिण भारतीय नाश्ता है, लेकिन इसे कम समय में तैयार किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले सूजी को सूखा भूनें, फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली, करी पत्ते और हरी मिर्च डालकर भूनें। इसके बाद इसमें पानी डालकर उबाल आने दें, फिर इसमें भुनी हुई सूजी को डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएं। अंत में दही के साथ इसे गर्मागर्म परोसें।

Advertisement

#4 मूंग दाल चिल्ला यह एक प्रकार का नमकीन व्यंजन है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में भिगोई हुई मूंग दाल, अदरक, हरी मिर्च, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और पानी डालकर अच्छी तरह से पीस लें। अब एक तवे पर थोड़ा-सा तेल डालकर इस मिश्रण को फैलाएं और इसे दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक पकाएं। अंत में इसे हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।