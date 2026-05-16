असम की यात्रा पर जा रहे हैं? इन 5 जगहों का जरूर करें रुख

भारत के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित असम एक ऐसा राज्य है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और विविधता के लिए जाना जाता है। यह राज्य ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है और यहां चाय के बागान, वन्यजीव अभयारण्य और ऐतिहासिक स्थल हैं। असम का मौसम सुहावना है, जो इसे सालभर घूमने के लिए उपयुक्त बनाता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो असम आपके लिए स्वर्ग समान है। आइए यहां की बेहतरीन जगहें जानें।

#1 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल है, जो भारतीय वन्यजीवों का घर माना जाता है। यहां एक सींग वाले गैंडे, बाघ, हाथी और कई अन्य जानवर देखे जा सकते हैं। पार्क में सफारी करने पर आपको इन जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का मौका मिलता है। इसके अलावा यहां विभिन्न प्रकार के पक्षी भी देखने को मिलते हैं, जो पक्षी प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र हैं।

#2 कामाख्या देवी मंदिर कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी शहर में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर देवी की पूजा का प्रमुख केंद्र माना जाता है और यहां हर साल एक विशेष मेला लगता है। इस मंदिर की बनावट बेहद खूबसूरत है और इसे देखने देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं। यहां आकर आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगी और आप अपनी आत्मा को सुकून का अनुभव करेंगे। यह स्थान धार्मिक आस्था के साथ-साथ सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है।

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#3 माजुली द्वीप माजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह द्वीप अपनी अनोखी संस्कृति और जीवनशैली के लिए जाना जाता है। यहां कई पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन होते रहते हैं, जो असम की पारंपरिक कला का हिस्सा हैं। इसके अलावा माजुली में कई छोटे-छोटे गांव हैं, जहां आप स्थानीय लोगों की जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव देंगे।

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#4 शिलांग पीक शिलांग पीक मेघालय राज्य में स्थित है, लेकिन यह असम से निकटतम ऊंची चोटी है। यहां से पूरे शिलांग शहर का नजारा देखा जा सकता है। यह स्थान पहाड़ों पर चढ़ने के शौकीनों के लिए आदर्श है क्योंकि यहां चढ़ाई के रास्ते उपलब्ध हैं। शिलांग पीक पर सूर्योदय और सूर्यास्त देखना एक अनोखा अनुभव है। यहां की ठंडी हवा और प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है। इस स्थान पर आकर आप प्रकृति के करीब आ सकते हैं।