भारत के खूबसूरत और कम भीड़ वाले किले, छुट्टियों में करें इनका रुख
क्या है खबर?
भारत में किलों की कोई कमी नहीं है। ये किले न केवल इतिहास की अहमियत रखते हैं, बल्कि वास्तुकला का बेहतरीन नमूना भी हैं। हालांकि, इन किलों पर पर्यटकों का दबाव ज्यादा रहता है, जिस वजह से यहां शांति का अनुभव नहीं हो पाता। ऐसे में अगर आप कम भीड़-भाड़ वाले किलों की तलाश कर रहे हैं, तो आइए आज हम आपको भारत के खूबसूरत किलों के बारे में बताते हैं, जहां ज्यादा भीड़ नहीं होती।
#1
रानी दुर्गावती किला
मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती किला एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यह किला रानी दुर्गावती द्वारा बनवाया गया था और इसे उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है। इस किले की बनावट बहुत सुंदर है और यहां से नर्मदा नदी का दृश्य भी देखा जा सकता है। अगर आप अतीत और प्रकृति दोनों का आनंद लेना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए बेहतरीन हो सकती है।
#2
कोंकणी किला
गोवा में स्थित कोंकणी किला एक छिपा हुआ खजाना है। यह किला समुद्र तट पर स्थित है, जिससे यहां से सूर्यास्त का दृश्य बेहद सुंदर दिखता है। इस किले का निर्माण पुर्तगाली शासनकाल में हुआ था और यह अब भी अपनी पुरानी चमक बनाए हुए है। यहां आकर आप इतिहास, संस्कृति और प्रकृति तीनों का आनंद ले सकते हैं। अगर आप शांत माहौल में कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए उपयुक्त है।
#3
सिवान किला
बिहार में स्थित सिवान किला एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। इस किले का निर्माण मुगल शासकों द्वारा करवाया गया था और यह अब भी अपनी भव्यता बनाए हुए है। यहां आकर आप मुगलकालीन बनावट का आनंद ले सकते हैं और इतिहास की गहराइयों में उतर सकते हैं। इस किले की दीवारें कई कहानियां बयां करती हैं, जो आपको इतिहास के करीब ले जाती हैं। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं, तो यह जगह आपके लिए उपयुक्त है।