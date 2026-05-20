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चाय के साथ खाने के लिए बेहतरीन है बेकरी स्टाइल टी केक, जानिए इसकी रेसिपी
घर पर बनाएं बेकरी स्टाइल टी केक, चाय का स्वाद हो जाएगा दोगुना

चाय के साथ खाने के लिए बेहतरीन है बेकरी स्टाइल टी केक, जानिए इसकी रेसिपी

लेखन अंशिका शुक्ला
May 20, 2026
03:38 pm
क्या है खबर?

बेकरी स्टाइल टी केक चाय के साथ खाने के लिए एकदम सही है। इसकी खास बात यह है कि इसे बिना ओवन के बनाया जा सकता है। यह केक न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि बनाने में भी आसान है। इस लेख में हम आपको इस केक की पूरी विधि बताएंगे, जिससे आप घर पर ही बेकरी जैसा केक बना सकते हैं। इस केक को बनाना बहुत आसान है और इसके लिए आपको ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

सामग्री

बेकरी स्टाइल टी केक के लिए चाहिए ये चीजें

बेकरी स्टाइल टी केक बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत पड़ेगी, जो इस प्रकार हैं एक कप मैदा, एक कप चीनी, आधा कप मक्खन, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी चम्मच वनीला एसेंस। इसके अलावा एक चौथाई कप दूध, एक चौथाई कप सूखे मेवे (आपकी पसंद अनुसार)। इन चीजों का उपयोग करके आप घर पर ही बेकरी जैसा केक बना सकते हैं। यह सबको खूब पसंद आएगा।

मिश्रण

सबसे पहले तैयार करें मिश्रण

सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मक्खन और चीनी को अच्छे से फेंट लें जब तक कि मिश्रण हल्का और फूला हुआ न हो जाए। इसके बाद इसमें वनीला एसेंस मिलाएं। दूसरे कटोरे में मैदा और बेकिंग पाउडर को छानकर मिलाएं, फिर इस मिश्रण को मक्खन वाले मिश्रण में धीरे-धीरे डालते हुए मिलाएं ताकि मिश्रण एकसार हो जाए। इसके बाद इसमें दूध मिलाएं ताकि मिश्रण गाढ़ा और चिकना हो जाए।

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बर्तन

केक के बर्तन को तैयार करें

अब एक केक के लिए बर्तन लें और उसे मक्खन से चिकना कर लें ताकि केक आसानी से निकल सके। इसके बाद बर्तन में थोड़ा-सा मैदा डालकर उसे अच्छे से घुमाएं ताकि हर कोना मैदा लगा हो। इसके बाद बचे हुए मैदे को हटाकर बर्तन को तैयार कर लें। इससे आपका केक का बर्तन बेकिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अब केक के बर्तन को भरने के लिए तैयार मिश्रण को इसमें डालें।

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पकाने का तरीका

कैसे पकाएं केक?

अब गैस पर एक बड़ा पैन रखें और उसमें पानी उबालें। जब पानी उबलने लगे तो उसमें केक का बर्तन ध्यान से रखें और ढक्कन बंद कर दें। मध्यम आंच पर लगभग 40 मिनट तक पकाएं। इस दौरान आप केक की सुगंध महसूस करेंगे। 40 मिनट बाद चाकू से चेक करें कि केक पका है या नहीं। अगर चाकू साफ निकले तो आपका केक तैयार है। अगर नहीं तो थोड़ी देर और पकाएं।

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