पीठ में दर्द है? ये योगासन बन सकते हैं राहत के लिए प्रभावी

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अधोमुख श्वानासन

अधोमुख श्वानासन एक सरल और असरदार योगासन है, जिसे करने से पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसके लिए सबसे पहले जमीन पर पैरों को फैलाकर बैठें, फिर हाथों को आगे की ओर फैलाकर जमीन पर रखें। अब धीरे-धीरे कूल्हों को ऊपर की ओर उठाएं और गर्दन को आराम दें। इस स्थिति में कुछ मिनट रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। यह आसन पीठ की मांसपेशियों को खींचता है और उन्हें मजबूती प्रदान करता है।