पीठ में दर्द है? ये योगासन बन सकते हैं राहत के लिए प्रभावी
क्या है खबर?
पीठ में दर्द एक आम समस्या है, जो गलत तरीके से बैठने, भारी सामान उठाने या अन्य कारणों से हो सकती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए योग एक असरदार उपाय हो सकता है। योगासन न केवल पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, बल्कि लचीलापन भी बढ़ाते हैं। आइए कुछ ऐसे योगासनों के बारे में जानते हैं, जो पीठ के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं।
#1
अधोमुख श्वानासन
अधोमुख श्वानासन एक सरल और असरदार योगासन है, जिसे करने से पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसके लिए सबसे पहले जमीन पर पैरों को फैलाकर बैठें, फिर हाथों को आगे की ओर फैलाकर जमीन पर रखें। अब धीरे-धीरे कूल्हों को ऊपर की ओर उठाएं और गर्दन को आराम दें। इस स्थिति में कुछ मिनट रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। यह आसन पीठ की मांसपेशियों को खींचता है और उन्हें मजबूती प्रदान करता है।
#2
भुजंगासन
भुजंगासन को कोबरा पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर पेट के बल लेट जाएं, फिर अपने हाथों को कंधों के नीचे रखकर धीरे-धीरे सिर और छाती को उठाएं। इस अवस्था में कुछ मिनट रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। यह आसन पीठ की मांसपेशियों को खींचता है और उन्हें मजबूत बनाता है। इसके नियमित अभ्यास से पीठ का दर्द कम होता है और लचीलापन बढ़ता है।
#3
बालासन
बालासन को करने के लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठकर माथे को जमीन से सटाएं। अब दोनों हाथों को आगे की ओर फैलाकर लेट जाएं और गहरी सांस लें। इस अवस्था में कुछ मिनट रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। बालासन पीठ की मांसपेशियों को आराम देता है और तनाव कम करता है। इसके नियमित अभ्यास से पीठ का दर्द कम होता है और लचीलापन बढ़ता है।
#4
वृक्षासन
वृक्षासन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं, फिर दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए बाएं पैर के ऊपर रखें। अब अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं। इस अवस्था में कुछ मिनट रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। वृक्षासन संतुलन विकसित करता है और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है।