लिविंग रूम सजाते समय न करें ये 5 गलतियां, बिगड़ सकता है पूरा लुक

लिविंग रूम घर का वह हिस्सा होता है, जहां परिवार के साथ-साथ मेहमान भी समय बिताते हैं। इसलिए, इसे इस तरह सजाना चाहिए कि यह आरामदायक और आकर्षक लगे। हालांकि, कई बार सजावट करते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं, जो पूरे माहौल को खराब कर सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए, ताकि आपका लिविंग रूम सुंदर और आरामदायक बना रहे।

#1 फर्नीचर का सही चयन न करना फर्नीचर लिविंग रूम की मुख्य चीज होती है। अगर आप गलत आकार या प्रकार का फर्नीचर चुनते हैं तो इससे पूरा माहौल बिगड़ सकता है। उदाहरण के लिए, बहुत बड़े सोफे छोटे कमरे में अजीब लग सकते हैं, जबकि छोटे फर्नीचर बड़े कमरे में खो जाएंगे। इसके अलावा फर्नीचर का रंग और डिजाइन भी अहम है। कोशिश करें कि फर्नीचर कमरे के आकार और अन्य सजावट के साथ मेल खाता हो, ताकि एक सामंजस्यपूर्ण लुक मिले।

#2 रोशनी की अनदेखी करना रोशनी का सही प्रबंधन न केवल आपके लिविंग रूम को रोशन करता है, बल्कि इसे बड़ा और खुला महसूस कराता है। अगर आपका लिविंग रूम अंधेरा है तो आपकी सजावट का कोई भी हिस्सा अच्छा नहीं लगेगा। प्राकृतिक रोशनी के लिए खिड़कियों को खुला रखें और शाम के समय पर्याप्त कृत्रिम रोशनी का उपयोग करें। इसके अलावा अलग-अलग प्रकार की लाइट और लैंप भी मदद कर सकते हैं। इससे आपका लिविंग रूम थोड़ा शाही भी नजर आएगा।

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#3 रंगों का गलत चयन करना रंग आपके लिविंग रूम की भावना को पूरी तरह से बदल सकते हैं। बहुत चमकीले रंग अजीब लग सकते हैं, जबकि बहुत गहरे रंग कमरे को छोटा दिखा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप हल्के और साधारण रंगों का चयन करें, जो आरामदायक महसूस कराएं। इसके अलावा आप छोटे-छोटे सजावटी सामान, जैसे कुशन, पर्दे या कार्पेट आदि में थोड़े चमकीले रंग शामिल कर सकते हैं, जिससे कमरे में थोड़ी ताजगी बनी रहेगी।

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#4 जगह का सही उपयोग न करना कई लोग लिविंग रूम की जगह का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लिविंग रूम बड़ा है तो उसे अलग-अलग हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे बैठने की जगह और पढ़ने की जगह आदि। इसके अलावा दीवारों का सही उपयोग करें, जैसे कि बुकशेल्फ बनाना या दीवार पर आर्ट लगाना। इससे आपका लिविंग रूम न केवल आकर्षक लगेगा, बल्कि इसकी जगह का उपयोग भी बेहतर तरीके से होगा।