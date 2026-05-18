मसाले स्टोर करते समय न करें ये 5 गलतियां

घर में मसालों का स्टोर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्वाद और खुशबू के साथ-साथ कई पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। हालांकि, अक्सर लोग कुछ छोटी-छोटी गलतियों के कारण मसालों की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताते हैं, जो मसालों को स्टोर करते समय की जाती हैं। इन गलतियों से बचकर आप अपने मसालों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।

#1 हवा बंद डिब्बे का न करें इस्तेमाल मसालों को स्टोर करने के लिए हवा बंद डिब्बे का इस्तेमाल करना एक आम गलती है। ये डिब्बे भले ही हवा को अंदर आने से रोकते हैं, लेकिन इनमें मसालों की खुशबू और स्वाद दोनों ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा इनमें मसाले रखने से उनमें नमी भी आ सकती है, जिससे वे खराब हो सकते हैं। इसलिए मसालों को स्टोर करने के लिए हमेशा कांच या मिट्टी के डिब्बे का ही इस्तेमाल करें।

#2 धूप में रखना है गलत अधिकतर लोग मसालों को स्टोर करने के बाद उन्हें रसोई में रख देते हैं और अगर रसोई में रोशनी आती है, तो लोग उसे भी ठीक समझते हैं, लेकिन मसालों को स्टोर करने के लिए अंधेरा सबसे अच्छा विकल्प है। दरअसल, मसाले सूरज की रोशनी में जल्दी खराब हो जाते हैं और उनकी खुशबू और स्वाद दोनों ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए मसालों को हमेशा अंधेरे वाले डिब्बे में रखें।

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#3 नमी वाली जगह पर रखना भी है गलत कई लोग यह गलती भी करते हैं कि वे मसालों को नमी वाली जगह पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करने से मसाले खराब हो जाते हैं। नमी वाली जगह पर रखने से मसालों में फफूंदी लग सकती है और उनका स्वाद भी बिगड़ सकता है। इसलिए मसालों को हमेशा सूखे स्थान पर रखना चाहिए। इसके अलावा मसालों को हवा बंद डिब्बे में रखना भी बेहतर होता है ताकि उनमें नमी न आए और वे लंबे समय तक ठीक रहें।

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#4 खुले डिब्बे में रखना मसालों को खुले डिब्बों में रखना भी एक बड़ी गलती है। इससे हवा और नमी दोनों ही मसालों के लिए हानिकारक होते हैं। खुला डिब्बा होने पर मसालों में कीड़े भी लग सकते हैं। इसलिए मसालों को कभी भी खुले डिब्बों में न रखें। आप चाहें तो मसालों को स्टोर करने के लिए हवा बंद डिब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हवा और नमी दोनों ही मसालों के लिए हानिकारक होते हैं।