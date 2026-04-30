गर्मियों के दौरान खान-पान को लेकर न करें ये 5 गलतियां, रहेंगे स्वस्थ

गर्मियों के दौरान कई लोगों को कम भूख लगती है और ऐसा होने का मुख्य कारण है, गर्मियों में पाई जाने वाली सब्जियों और फलों का सेवन। इनमें लौकी, टमाटर, खीरा और खरबूजा आदि शामिल हैं। हालांकि, इनका सेवन भी गलत तरीके से करने पर नुकसान पहुंचा सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो गर्मियों के दौरान खान-पान में स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं।

#1 ताजे फल और सब्जियों को न करें नजरअंदाज गर्मियों के मौसम में तरबूज, खरबूजा और खीरा जैसे फल और सब्जियां आसानी से मिल जाते हैं। इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को तरोताजा रखने में मदद कर सकती है। इसके अतिरिक्त ये फल और सब्जियां पोटेशियम, विटामिन-C और फाइबर से भरपूर होते हैं। अगर आप इनका सेवन नहीं करते हैं, तो शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता है। इसके कारण शरीर में पानी की कमी की समस्या भी हो सकती है।

#2 शरीर को तरोताजा रखना है जरूरी गर्मियों के दौरान शरीर को तरोताजा रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए दिनभर में 8-10 गिलास पानी का सेवन करें। इसके अलावा आप नारियल पानी, नींबू पानी और ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं। साथ ही ठंडे पेय जैसे लस्सी, छाछ और सूप का सेवन भी कर सकते हैं। इससे शरीर को भरपूर पानी मिलेगा और गर्मियों में होने वाली कई समस्याओं से बचाव हो सकता है।

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#3 जूस और स्मूदी पीते समय रखें ध्यान गर्मियों में लोग खुद को तरोताजा रखने के लिए तरह-तरह के जूस और स्मूदी का सेवन करना पसंद करते हैं। हालांकि, जूस या स्मूदी बनाते समय उनमें चीनी मिलाना गलत है। इससे उनकी पौष्टिकता कम हो जाती है और वे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप जूस या स्मूदी में चीनी की जगह शहद, गुड़ या फिर प्राकृतिक मिठास मिलाएं। इससे इनका स्वाद भी बेहतर हो जाएगा और ये स्वास्थ्यवर्धक भी होंगे।

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#4 अधिक तले व्यंजनों से बनाएं दूरी गर्मियों में अधिक तले व्यंजनों का सेवन भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल, अधिक तले व्यंजनों में हानिकारक चर्बी अधिक होती है, जो शरीर में पहुंचकर कई समस्याओं का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त तले खाद्य पदार्थों का सेवन पाचन क्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। इस कारण इनका सेवन कम से कम करना चाहिए।