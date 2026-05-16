असम: गुवाहाटी जाएं तो इन 5 जगहों का करें रुख, यात्रा बन जाएगी यादगार

असम राज्य में स्थित गुवाहाटी एक प्रमुख शहर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। यह शहर अपने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। गुवाहाटी में कई मंदिर, झीलें और वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहां की हरी-भरी पहाड़ियां और शांत वातावरण इसे छुट्टियों के लिए आदर्श स्थल बनाते हैं। आइए जानते हैं कि गुवाहाटी में किन-किन जगहों पर जाना अच्छा है।

#1 उमानंद मंदिर में करें दर्शन उमानंद मंदिर गुवाहाटी की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के छोटे से द्वीप उमानंद पर स्थित है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको नाव की सेवा का उपयोग करना होगा, जो यात्रा को रोमांचक बनाती है। यहां की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है। इस मंदिर का इतिहास और बनावट भी देखने लायक है।

#2 असम राज्य संग्रहालय से मिल सकती है इतिहास की झलक असम राज्य संग्रहालय गुवाहाटी का एक प्रमुख आकर्षण स्थल है, जहां आप राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देख सकते हैं। इस संग्रहालय में पुरानी मूर्तियां, हथियार, कपड़े और अन्य कलाकृतियां प्रदर्शित हैं, जो असम की समृद्ध संस्कृति को दर्शाती हैं। यहां आकर आप असम की पुरानी धरोहर और पारंपरिक कला को समझ सकते हैं। यह संग्रहालय उन लोगों के लिए आदर्श स्थान है, जिन्हें इतिहास और संस्कृति में रुचि है।

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#3 पान बाजार में खरीदारी करें पान बाजार गुवाहाटी का एक प्रमुख बाजार क्षेत्र है, जहां आप स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े, गहने आदि खरीद सकते हैं। यहां की गलियों में घूमते हुए आपको असम की पारंपरिक कला और संस्कृति का अनुभव होगा। पान बाजार में विभिन्न प्रकार की दुकानों के अलावा छोटे-छोटे खाने के स्थान भी हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। यहां की खरीदारी आपके यात्रा अनुभव को और भी खास बना देगी।

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#4 ब्रह्मपुत्र नदी पर बोटिंग करें गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बोटिंग करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। शाम के समय जब सूर्यास्त होता है तो नदी का दृश्य बेहद खूबसूरत लगता है। बोटिंग करते समय आप आसपास की हरियाली और पहाड़ियों का आनंद ले सकते हैं। यह अनुभव आपको प्रकृति के करीब लाता है और आपकी यात्रा को यादगार बनाता है। इसके अलावा आप नदी किनारे बसे गांवों की जीवनशैली को भी देख सकते हैं।