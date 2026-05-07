पर्यावरण के प्रति सजग हैं? इन 5 जगहों की ओर कर सकते हैं रुख

आजकल लोग पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक हो गए हैं। खासकर जब बात यात्रा की आती है तो लोग पर्यावरण के अनुकूल यात्रा करने की कोशिश करते हैं। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होती है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी फायदा होता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप पर्यावरण के अनुकूल यात्रा करके एक सुंदर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।

#1 गोकर्ण (कर्नाटक) कर्नाटक में स्थित गोकर्ण एक सुंदर समुद्र तट स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहां आप समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति को जान सकते हैं। गोकर्ण में कई छोटे-छोटे मंदिर भी हैं, जो धार्मिक नजरिए से अहम हैं। यहां आप रेत पर चलने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करके उनकी जीवनशैली को समझ सकते हैं।

#2 जैसलमेर (राजस्थान) राजस्थान का जैसलमेर अपने सुनहरे रेगिस्तान और पुराने किलों के लिए मशहूर है। यह शहर पर्यटकों को राजस्थानी संस्कृति और इतिहास से परिचित कराने का बेहतरीन स्थान है। जैसलमेर में आप ऊंट सफारी कर सकते हैं और रेगिस्तान की रात का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के हवादार महल और पटवा हवेली भी देखने लायक हैं। जैसलमेर की यात्रा आपको राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और इतिहास से परिचित कराएगी।

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#3 अलीबाग (महाराष्ट्र) महाराष्ट्र का अलीबाग मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा शहर है, जो अपने साफ-सुथरे समुद्र तटों और हरियाली के लिए जाना जाता है। यहां आप प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और शांति पा सकते हैं। अलीबाग में कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जैसे कि किलों और मंदिरों का समूह। इसके अलावा यहां के तटीय इलाकों में आप समुद्री खेलों का भी आनंद ले सकते हैं।

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#4 कौसानी (उत्तराखंड) उत्तराखंड में स्थित कौसानी हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक सुंदर हिस्सा है, जहां से आप बर्फ से ढके पर्वत चोटियों का नजारा देख सकते हैं। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। यहां की ताजी हवा, शांत माहौल और हरियाली मन को शांति प्रदान करती है। कौसानी में ट्रेकिंग, पक्षी देखना और फोटोग्राफी करने वाले लोगों के लिए भी कई अवसर उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहां की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को भी जान सकते हैं।