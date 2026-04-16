सांभर इडली के अलावा सुबह के नाश्ते के लिए बनाएं ये 5 दक्षिण भारतीय व्यंजन

दक्षिण भारतीय व्यंजन अपनी विविधता और स्वाद के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पर जब हम दक्षिण भारतीय नाश्ते की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सांभर इडली का नाम आता है। हालांकि, इसके अलावा भी कई ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक विकल्प हैं, जो आपके सुबह के नाश्ते को खास बना सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे दक्षिण भारतीय व्यंजनों की जानकारी देते हैं, जो सांभर इडली को कड़ी टक्कर दे सकते हैं।

#1 रवा डोसा रवा डोसा एक हल्का और कुरकुरा नाश्ता है, जिसे सूजी और चावल के आटे से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सूजी, चावल का आटा, दाल, जीरा, अदरक और हरी मिर्च मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को तवे पर पतला-पतला फैलाकर सेंका जाता है। यह डोसा नारियल की चटनी और सांभर के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे बनाना आसान है और यह आपके सुबह को ऊर्जा से भरपूर बना सकता है।

#2 अप्पम अप्पम एक पारंपरिक दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे खट्टे चावल के घोल से बनाया जाता है। इसमें नारियल का पानी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है, जिसे विशेष अप्पम पैन में पकाया जाता है। यह बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम होता है। अप्पम को नारियल की चटनी या शक्कर के साथ खाया जा सकता है। यह नाश्ता पौष्टिक और स्वादिष्ट है, जो आपकी सुबह को खास बना सकता है।

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#3 पोंगल पोंगल दक्षिण भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे चावल और मूंग दाल से बनाया जाता है। इसमें नारियल का दूध मिलाकर इसे और भी पौष्टिक बनाया जा सकता है। पोंगल को घी, करी पत्ते, मूंगफली और काजू के साथ तड़का लगाकर बनाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। यह नाश्ता पौष्टिक होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी है। इसे बनाना आसान है और यह आपकी सुबह को ऊर्जा से भरपूर बना सकता है।

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#4 इडियप्पम इडियप्पम एक पारंपरिक केरलियन नाश्ता है, जिसे चावल के पतले पतले नूडल्स की तरह बनाया जाता है। इन्हें नारियल के दूध में पकाया जाता है, जिससे इनका स्वाद बढ़ जाता है। इनको नारियल की चटनी या शक्कर के साथ खाया जा सकता है। यह नाश्ता पौष्टिक और स्वादिष्ट है, जो आपकी सुबह को खास बना सकता है। इडियप्पम को बनाना आसान है और यह आपके नाश्ते को एक नया स्वाद दे सकता है।