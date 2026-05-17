राइस कुकर में आप चावल के अलावा बना सकते हैं ये 5 व्यंजन, जानिए तरीका

राइस कुकर का इस्तेमाल आमतौर पर केवल चावल पकाने के लिए किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इस उपकरण का इस्तेमाल अन्य कई व्यंजन बनाने के लिए भी किया जा सकता है? जी हां, राइस कुकर में आप बिना ज्यादा मेहनत के कई स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। आइए आज हम आपको राइस कुकर उपकरण में चावल के अलावा बनाए जाने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।

#1 दलिया की खिचड़ी दलिया की खिचड़ी एक सेहतमंद और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप राइस कुकर में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको साबुत दलिया, सब्जियां (गाजर, मटर और आलू आदि), मसाले और नमक चाहिए। सबसे पहले दलिया को धोकर भिगो दें, फिर राइस कुकर में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग और प्याज डालें। अब इसमें कटी हुई सब्जियां, दलिया और पानी मिलाकर पकने दें। यह खिचड़ी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।

#2 खिचड़ी खिचड़ी एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जिसे राइस कुकर में बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको चावल, दाल, सब्जियां (गाजर, मटर और आलू आदि), मसाले और नमक चाहिए। सबसे पहले चावल और दाल को धोकर भिगो दें, फिर राइस कुकर में तेल गर्म करके उसमें जीरा, हींग और प्याज डालें। अब इसमें कटे हुए सब्जियां, धुले हुए चावल-दाल और पानी मिलाकर पकने दें। यह खिचड़ी स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

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#3 नूडल सूप अगर आपको नूडल्स खाने का शौक है तो आप अपने राइस कुकर में नूडल सूप भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले राइस कुकर में पानी गर्म करें और उसमें अपनी पसंद की सब्जियां (पालक, ब्रोकली, कॉर्न, गाजर और मटर आदि) डालें। इसके बाद इसमें नूडल्स, मसाले, जड़ी-बूटियां और ओरिगैनो आदि भी डाल दें। इसे धीरे-धीरे पकने दें और सूप को कॉर्नफ्लार की मदद से गाढ़ा कर लें। इसे कटोरे में निकालें और सेवन करें।

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#4 मोमो राइस कुकर में आप चावल के अलावा डम्पलिंग और मोमो भी बना सकते हैं। जी हां, इसमें उबालने या भाप में पकाए जाने वाले मोमो बन सकते हैं। इसके लिए मोमो की स्टफिंग तैयार करें और उसे मैदे में भरकर मोमो का आकार दें। इसके बाद राइस कुकर में थोड़ा पानी गर्म करें और ऊपर से एक बर्तन रखकर उन पर मोमो रखें। राइस कुकर को ढकें और कुछ देर तक भाप में मोमो को पक जाने दें।